Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AFP

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, aseguró ante la ONU que su país, dirigido por Kim Jong-un, nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear.

"La imposición de la desnuclearización a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir", dijo Kim Son Gyong durante la Asamblea General de la ONU.

"Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir", agregó el representante norcoreano.

Como se recuerda, el régimen de Corea del Norte declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era irreversible e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución.

Según la agencia KCNA, Kim Jong-un se habría mostrado dispuesto a retomar el contacto con Estados Unidos, siempre y cuando, renunciaran a la idea de privar a su país de sus armas nucleares.

Entre 2006 y 2017, Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares. Desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

La semana pasada, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al círculo vicioso de las tensiones militares.