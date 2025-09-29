HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Corea del Norte aseguró que la desnuclearización sería un ataque a su soberanía y a su derecho a existir.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AFP

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, aseguró ante la ONU que su país, dirigido por Kim Jong-un, nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear.

"La imposición de la desnuclearización a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir", dijo Kim Son Gyong durante la Asamblea General de la ONU.

lr.pe

"Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir", agregó el representante norcoreano.

Como se recuerda, el régimen de Corea del Norte declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era irreversible e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución.

Según la agencia KCNA, Kim Jong-un se habría mostrado dispuesto a retomar el contacto con Estados Unidos, siempre y cuando, renunciaran a la idea de privar a su país de sus armas nucleares.

Entre 2006 y 2017, Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares. Desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

La semana pasada, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al círculo vicioso de las tensiones militares.

