EE.UU: juez declara ilegales los arrestos de estudiantes extranjeros que protesten en apoyo a Palestina

Cientos de jóvenes protestan en Estados Unidos a favor de Palestina. | Foto: AFP

La amenaza de Donald Trump de arrestar e intentar deportar a los estudiantes extranjeros que participen en protestas en apoyo a Palestina es una supresión flagrante e ilegal de la libertad de expresión, aseguró un juez federal de Estados Unidos

En un fallo emitido en Boston, el juez William Young afirmó que la ofensiva de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado equivalía a una represión verdaderamente escandalosa y a una supresión inconstitucional de la libertad de expresión.

Intentaron deportar a estudiantes solo por protestar

El juez aseguró que la administración Donalld Trump apuntó hacia estudiantes extranjeros que respaldan a Palestina con el objetivo de sofocar las protestas estudiantiles pro-palestinas y aterrorizar a los alumnos

William Young, quien fue nombrado por el expresidente republicano Ronald Reagan, reveló que pronto anunciará medidas correctivas.

En marzo, las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzaron a arrestar e intentar deportar a estudiantes extranjeros que habían sido activos en su oposición a los ataques de Israel contra la población de Gaza.

Los detenidos no fueron acusados de ningún delito y pasaron varias semanas en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en lugares muy lejanos a sus residencias.

Arrestos formaban parte de la lucha contra el antisemitismo, afirmó el gobierno

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que estos arrestos forman parte de su lucha contra el antisemitismo y ha argumentado, sin mostrar evidencia, que los estudiantes arrestados fomentaban la violencia o respaldaban a Hamás.

La administración llegó a decir, incluso, que los estudiantes extranjeros no tienen los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses.

"Sí, los tienen", dijo Young en su fallo. "La Primera Enmienda no hace la distinción ingrata del presidente Donald Trump y no se encuentra en nuestra historia o jurisprudencia", añadió.

El juez citó uno de los casos más destacados de la represión: el de Rumeysa Ozturk, una estudiante de posgrado en la Universidad Tufts en Boston que fue arrestada debido a un artículo de opinión que coescribió criticando la respuesta de la universidad a la guerra.

Rumeysa Ozturk estuvo más de seis semanas en una sede del ICE en Luisiana hasta que un juez ordenó su liberación.

El juez Young también mencionó a Mahmoud Khalil, un exestudiante de la Universidad de Columbia y residente legal en Estados Unidos. Él fue arrestado en marzo y detenido hasta junio, debido a que lideraba las protestas pro-palestinas en el campus.

Durante el juicio, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional testificaron que utilizaron listas elaboradas por organizaciones pro-israelíes para decidir a quien arrestaban, aseguró el magistrado.