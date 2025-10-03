EEUU arremete contra Gustavo Petro ante la ONU: "Sus políticas para la paz y la seguridad son irresponsables"

EE.UU. revocó la visa de Gustavo Petro luego de que pidiera a los soldados estadounidenses no hicieran caso a Donald Trump. | Foto: AFP

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos arremetió contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que sus políticas para la paz y la seguridad en Colombia son irresponsables.

Como se recuerda, Estados Unidos revocó la visa de Gustavo Petro, después de que el mandatario participara en una protesta propalestina en Nueva York e instara al ejército norteamericano a desobedecer.

Las políticas de Petro han llevado a Colombia a la inestabilidad, afirma EE.UU.

"Las políticas del presidente Petro para la paz y la seguridad, en Colombia y en todo el mundo, son francamente irresponsables y han llevado a su país a una mayor inestabilidad y violencia", dijo el embajador Mike Waltz.

"Washington apoya la paz y la seguridad en Colombia, así como la justicia para las víctimas del narcoterrorismo", agregó el embajador de Estados Unidos ante la ONU.

"Sin embargo, lamentablemente, el actual gobierno colombiano y la continua politización están socavando el progreso hacia una paz que sea duradera", finalizó el diplomático.

EE.UU. criticó también la Misión de Verificación de la ONU en Colombia,

Mike Waltz también acusó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada en 2017 para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato para reflejar excesivamente las prioridades políticas, incluyendo el apoyo a las minorías étnicas.

"Estados Unidos está examinando detenidamente el mandato de esta misión y considerando si merece el apoyo continuo del Consejo, que se espera que decida sobre su renovación a finales de octubre", señaló el embajador norteamericano.

La mayoría de los oradores en la reunión destacaron la importancia de la misión en Colombia, dado el riesgo de violencia política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, indicó que, desde su creación, la misión ha promovido la adopción de medidas para prevenir incidentes de seguridad y ha dado la voz de alarma en numerosas ocasiones cuando se han identificado amenazas contra civiles, incluidos excombatientes.

Por su parte, Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU, indicó que renovar el mandato de la misión no solo sería un acto de respaldo a su país, sino una demostración de que el Consejo honra su responsabilidad de preservar la paz y la seguridad internacionales.