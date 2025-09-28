HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Irán califica de "injustificable" restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear

Entre las sanciones contra Irán figuran un embargo de armas y restricciones a activos vinculados a programas nucleares, lo que provocó una caída histórica del rial iraní frente al dólar.

Irán calificó de injustificable el restablecimiento de sanciones de la ONU ante su programa nuclear.
Irán calificó de injustificable el restablecimiento de sanciones de la ONU ante su programa nuclear. | Composición LR

Irán denunció como "injustificable" la reactivación de sanciones por parte de la ONU, luego del colapso de las negociaciones nucleares con las potencias occidentales. Las medidas, que forman parte de una cláusula del acuerdo internacional de 2015, buscan limitar el programa nuclear iraní y se activaron de forma automática, afectando directamente la estabilidad económica del país.

Entre las sanciones impuestas destacan un embargo de armas, el congelamiento de activos financieros y restricciones a entidades vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán. Como consecuencia inmediata, el rial iraní sufrió una caída histórica frente al dólar, intensificando la crisis económica interna.

Aunque la ONU insta a todos los países a aplicar estas sanciones, su implementación dependerá de decisiones soberanas. Rusia y China, aliados estratégicos de Irán, ya anticiparon que no las acatarán, alegando que carecen de base legal. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y exhorta a la comunidad internacional a no legitimar lo que considera una acción ilegal.

PUEDES VER: Maduro exige a la fuerza militar de Venezuela "que la patria sea intocable" ante amenazas de Estados Unidos

lr.pe

Israel celebra el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán

Israel celebró la reactivación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, ante lo que considera violaciones reiteradas de su programa nuclear. Según el Ministerio de Exteriores israelí, la medida representa un avance importante tras el fracaso de las vías diplomáticas y el incremento de tensiones con Teherán.

"A partir de hoy, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán regresan de manera oficial. Este es un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear militar", señaló la cancillería israelí en un comunicado difundido en redes sociales.

Israel conserva capacidades nucleares, aunque no admite oficialmente poseer armamento atómico. Según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, el país cuenta con al menos 90 ojivas nucleares y suficiente material fisible para producir varias más. Además, Israel es uno de los cinco países —junto a India, Pakistán, Corea del Norte y Sudán del Sur— que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear de la ONU.

PUEDES VER: Irán llama a consulta a embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido tras sanciones restablecidas por la ONU

lr.pe

El Acuerdo Nuclear de 2015 entre Irán y las Potencias Mundiales

En 2015, Irán firmó con Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), con el objetivo de restringir su programa nuclear a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales. El pacto limitaba el enriquecimiento de uranio al 3,67% y permitía inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar su cumplimiento.

No obstante, en 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo bajo la administración de Donald Trump y restableció sanciones contra Teherán. En respuesta, Irán comenzó a incumplir progresivamente sus compromisos, elevando el enriquecimiento de uranio hasta el 60%, un nivel cercano al umbral del 90% necesario para fabricar una bomba nuclear, según advierte el OIEA.

Actualmente, el acuerdo se encuentra en punto muerto. Las sanciones fueron restablecidas mediante el mecanismo de “snapback” activado por Reino Unido, Francia y Alemania, ante la falta de avances por parte de Irán. Aunque la Unión Europea insiste en mantener abierta la vía diplomática, las negociaciones permanecen estancadas y la tensión entre Irán y Occidente sigue en aumento.

Notas relacionadas
Irán llama a consulta a embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido tras sanciones restablecidas por la ONU

Irán llama a consulta a embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido tras sanciones restablecidas por la ONU

LEER MÁS
Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

LEER MÁS
Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

LEER MÁS
Zelensky exige a EE.UU., Europa y países aliados a tomar acciones contra Rusia tras reciente bombardeo que dejó 4 muertos

Zelensky exige a EE.UU., Europa y países aliados a tomar acciones contra Rusia tras reciente bombardeo que dejó 4 muertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota