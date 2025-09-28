Irán califica de "injustificable" restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear

Irán calificó de injustificable el restablecimiento de sanciones de la ONU ante su programa nuclear. | Composición LR

Irán calificó de injustificable el restablecimiento de sanciones de la ONU ante su programa nuclear. | Composición LR

Irán denunció como "injustificable" la reactivación de sanciones por parte de la ONU, luego del colapso de las negociaciones nucleares con las potencias occidentales. Las medidas, que forman parte de una cláusula del acuerdo internacional de 2015, buscan limitar el programa nuclear iraní y se activaron de forma automática, afectando directamente la estabilidad económica del país.

Entre las sanciones impuestas destacan un embargo de armas, el congelamiento de activos financieros y restricciones a entidades vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán. Como consecuencia inmediata, el rial iraní sufrió una caída histórica frente al dólar, intensificando la crisis económica interna.

Aunque la ONU insta a todos los países a aplicar estas sanciones, su implementación dependerá de decisiones soberanas. Rusia y China, aliados estratégicos de Irán, ya anticiparon que no las acatarán, alegando que carecen de base legal. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y exhorta a la comunidad internacional a no legitimar lo que considera una acción ilegal.

Israel celebra el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán

Israel celebró la reactivación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, ante lo que considera violaciones reiteradas de su programa nuclear. Según el Ministerio de Exteriores israelí, la medida representa un avance importante tras el fracaso de las vías diplomáticas y el incremento de tensiones con Teherán.

"A partir de hoy, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán regresan de manera oficial. Este es un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear militar", señaló la cancillería israelí en un comunicado difundido en redes sociales.

Israel conserva capacidades nucleares, aunque no admite oficialmente poseer armamento atómico. Según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, el país cuenta con al menos 90 ojivas nucleares y suficiente material fisible para producir varias más. Además, Israel es uno de los cinco países —junto a India, Pakistán, Corea del Norte y Sudán del Sur— que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear de la ONU.

El Acuerdo Nuclear de 2015 entre Irán y las Potencias Mundiales

En 2015, Irán firmó con Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), con el objetivo de restringir su programa nuclear a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales. El pacto limitaba el enriquecimiento de uranio al 3,67% y permitía inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar su cumplimiento.

No obstante, en 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo bajo la administración de Donald Trump y restableció sanciones contra Teherán. En respuesta, Irán comenzó a incumplir progresivamente sus compromisos, elevando el enriquecimiento de uranio hasta el 60%, un nivel cercano al umbral del 90% necesario para fabricar una bomba nuclear, según advierte el OIEA.

Actualmente, el acuerdo se encuentra en punto muerto. Las sanciones fueron restablecidas mediante el mecanismo de “snapback” activado por Reino Unido, Francia y Alemania, ante la falta de avances por parte de Irán. Aunque la Unión Europea insiste en mantener abierta la vía diplomática, las negociaciones permanecen estancadas y la tensión entre Irán y Occidente sigue en aumento.