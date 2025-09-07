La infiltración de Hezbolá en Venezuela representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, según expertos y funcionarios estadounidenses. Brian Townsend, un agente especial retirado de la DEA, reveló a Fox News Digital que el grupo terrorista libanés opera como "uno de los principales financiadores y blanqueadores de dinero" para organizaciones narcoterroristas venezolanas como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Esta red criminal, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, utiliza infraestructura estatal —puertos, bases aéreas y convoyes militares— para transportar cocaína colombiana hacia mercados internacionales.

La portavoz del Departamento de Estado, Anna Kelly, confirmó que el presidente Trump ha implementado "numerosas medidas para reducir a los apoderados terroristas de Irán", incluyendo sanciones contra altos cargos y facilitadores financieros. La advertencia surge mientras CNN filtra que la administración estadounidense evalúa opciones para realizar operaciones militares directas contra cárteles de droga dentro de territorio venezolano, lo que marcaría una escalada en las tensiones bilaterales.

Así funcionaria la infiltración de Hezbolá e Irán en el narcotráfico venezolano

Según el análisis de Townsend, Hezbolá mantiene un papel discreto pero esencial en la estructura narcoterrorista. "No se ensucian las manos. En cambio, blanquean y proporcionan redes para ayudar a los cárteles a enviar dinero a través de Oriente Medio", explicó el exagente de la DEA. Esta asociación estratégica beneficia a todas las partes: Irán obtiene una plataforma operativa segura en Occidente a través de Hezbolá, mientras Maduro y sus funcionarios reciben "buenos salarios" por su complicidad. Townsend afirmó que "Irán utiliza y explota a Maduro", quien a cambio obtiene beneficios económicos.

La cooperación militar entre Teherán y Caracas incluye fábricas iraníes que construyen vehículos aéreos no tripulados para el ejército venezolano y constantes vuelos de la Fuerza Quds desde Irán a través de África hacia Venezuela. Expertos señalan que Irán ha invertido miles de millones en la economía venezolana y enseña al gobierno de Maduro para eludir sanciones internacionales. Esta alianza transformó a Venezuela en un importante centro de transbordo de cocaína colombiana bajo protección estatal.

CNN revela debate interno en EE. UU. sobre ataques militares dentro de Venezuela

Según información exclusiva de CNN, citando múltiples fuentes, el presidente Trump evalúa opciones para llevar a cabo operaciones militares contra cárteles de droga dentro de territorio venezolano. Esta medida representaría una escalada sin precedentes en la estrategia antidrogas de Estados Unidos hacia Venezuela. La filtración ocurre después del ataque militar estadounidense la semana pasada en el Caribe contra un barco procedente de Venezuela, que dejó 11 muertos bajo la acusación de transportar narcóticos ilegales.

El informe de CNN indica que esta operación fue solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para erradicar el narcotráfico en la región y potencialmente derrocar al presidente Maduro. Cuando se le preguntó sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, Trump respondió: "No estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas, por decirlo suavemente". Maduro respondió instando a Estados Unidos a "abandonar su plan de cambio de régimen violento" y respetar la soberanía venezolana.