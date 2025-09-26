HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Estados Unidos revocará la visa a Gustavo Petro tras participar en protesta en Nueva York: “Sus acciones son imprudentes”

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que revocará la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de marchar en respaldo al pueblo palestino en Nueva York.

Estados Unidos decidió revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Estados Unidos decidió revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro. | AFP

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, al mando de Marco Rubio, anunció, a través de su cuenta de X, que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta decisión se produce luego de que el mandatario participara en una manifestación pública en Nueva York, en la que expresó su respaldo al pueblo palestino y en contra de la ofensiva en Gaza.

"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", señala el comunicado.

PUEDES VER: Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

lr.pe

Petro pidió "defender la vida del pueblo palestino" ante la ONU

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) esta semana, el presidente Petro planteó una controvertida propuesta: la creación de una fuerza armada internacional que proteja la vida del pueblo palestino. Esta iniciativa se suma a sus constantes denuncias sobre lo que considera un genocidio en Gaza, además de sus llamados reiterados a boicotear al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este jueves, fue el turno del primer ministro israelí para hablar ante la Asamblea. Sin embargo, su presencia provocó que varias delegaciones diplomáticas abandonaran el recinto en señal de rechazo, entre ellas, la representación colombiana. Petro no se quedó solo en ese gesto simbólico. También salió a las calles de Nueva York para manifestarse y explicar en detalle su propuesta de conformar una fuerza internacional que actúe en defensa de Palestina.

PUEDES VER: Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

lr.pe

Petro acusa de "genocida" a Benjamín Netanyahu

En el auditorio de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano calificó de "genocida" a Benjamín Netanyahu, al afirmar que “la humanidad no puede permitir un día más dejarlo libre”. Cabe mencionar que, en 2024, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva en la Franja de Gaza, pocos meses después de iniciado el conflicto en octubre de 2023.

Asimismo, respecto a la fuerza armada internacional que propuso para intervenir en Gaza, aseguró que esta "tiene que ser más grande que la de Estados Unidos". En ese contexto, hizo un llamado directo a las fuerzas militares estadounidenses: “Que no apunten sus fusiles contra la humanidad”, expresó.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Maduro en problemas: EE.UU. estaría preparando ataques militares contra narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

Maduro en problemas: EE.UU. estaría preparando ataques militares contra narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

LEER MÁS
USCIS confirma los requisitos que necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card en 2025

USCIS confirma los requisitos que necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card en 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota