El Departamento de Estado de los Estados Unidos, al mando de Marco Rubio, anunció, a través de su cuenta de X, que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta decisión se produce luego de que el mandatario participara en una manifestación pública en Nueva York, en la que expresó su respaldo al pueblo palestino y en contra de la ofensiva en Gaza.

"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", señala el comunicado.

Petro pidió "defender la vida del pueblo palestino" ante la ONU

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) esta semana, el presidente Petro planteó una controvertida propuesta: la creación de una fuerza armada internacional que proteja la vida del pueblo palestino. Esta iniciativa se suma a sus constantes denuncias sobre lo que considera un genocidio en Gaza, además de sus llamados reiterados a boicotear al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este jueves, fue el turno del primer ministro israelí para hablar ante la Asamblea. Sin embargo, su presencia provocó que varias delegaciones diplomáticas abandonaran el recinto en señal de rechazo, entre ellas, la representación colombiana. Petro no se quedó solo en ese gesto simbólico. También salió a las calles de Nueva York para manifestarse y explicar en detalle su propuesta de conformar una fuerza internacional que actúe en defensa de Palestina.

PUEDES VER: Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

Petro acusa de "genocida" a Benjamín Netanyahu

En el auditorio de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano calificó de "genocida" a Benjamín Netanyahu, al afirmar que “la humanidad no puede permitir un día más dejarlo libre”. Cabe mencionar que, en 2024, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva en la Franja de Gaza, pocos meses después de iniciado el conflicto en octubre de 2023.

Asimismo, respecto a la fuerza armada internacional que propuso para intervenir en Gaza, aseguró que esta "tiene que ser más grande que la de Estados Unidos". En ese contexto, hizo un llamado directo a las fuerzas militares estadounidenses: “Que no apunten sus fusiles contra la humanidad”, expresó.