ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

Según la prensa israelí, el Ejército no está de acuerdo con la orden de Netanyahu. "Guerra psicológica", dijeron fuentes militares al diario Haaretz.

La prensa de Israel confirmó que Benjamin Netanyahu ordenó instalar altavoces en Gaza para que palestinos escuchen su discurso ante la ONU.
La prensa de Israel confirmó que Benjamin Netanyahu ordenó instalar altavoces en Gaza para que palestinos escuchen su discurso ante la ONU. | Composición LR

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, brindará su discurso en la cuarta jornada del foro general de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Su intervención se espera cargada de mensajes desafiantes, como su rechazo histórico a considerar Estado a Palestina.

El discurso ocurre en paralelo a la ofensiva militar contra Gaza, iniciada del 7 de octubre de 2023, donde Netanyahu ha ordenado la instalación de altavoces para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU. Esta medida fue criticada por los mismos miembros de su Ejército, según la prensa israelí.

PUEDES VER: Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

Ejército de Israel critica instalación de altavoces en Gaza

Medios locales como Jerusalem Post y The Times of Israel confirmaron que la oficina de Netanyahu ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel instalar altavoces en la frontera con Gaza para transmitir su discurso ante la ONU a los palestinos en el enclave. La instrucción generó polémica dentro del propio Ejército.

Según el diario Haaretz, mandos militares criticaron la orden. "Es una idea descabellada (...) Personas de todo el espectro político se preguntan: '¿A qué viene esta decepción?'. Nadie entiende qué beneficio militar hay en esto", dijo un alto oficial al periódico. Otras dos fuentes militares se sumaron para calificar la medida como un acto de "guerra psicológica".

Pese a la oposición, imágenes difundidas por la prensa mostraron a soldados desplegando equipos de sonido en camiones a lo largo de la frontera.

PUEDES VER: Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

Trump reiteró que no permitiría anexión de Cisjordania con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no permitirá una anexión total de Cisjordania por parte de Israel. Sus declaraciones fueron interpretadas como una advertencia directa al gabinete de Netanyahu, en respuesta al creciente reconocimiento internacional de Palestina.

Netanyahu hablará en la cuarta jornada de debates en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El primer ministro llegó a la ciudad con la intención de utilizar el foro internacional para reforzar su postura frente al conflicto en Gaza y responder a las presiones externas.

