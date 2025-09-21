HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China buscará concretar una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China Southern Power negocia con fondos canadienses para adquirir el control de Transelec en Chile en una operación que podría superar los US$ 4.000 millones, según fuentes cercanas al proceso.

China busca invertir en Chile a través de la compañía Transelec.
China busca invertir en Chile a través de la compañía Transelec. | Composición LR

China Southern Power Grid Co., segundo mayor operador de redes eléctricas de China, se encuentra en conversaciones avanzadas para aumentar su participación en Transelec, la mayor empresa de transmisión eléctrica de Chile. De concretarse, la operación superaría los US$ 4.000 millones y se convertiría en una de las transacciones internacionales más relevantes de China en el sector energético en Sudamérica durante 2025.

La compañía china, que ya posee cerca del 28% de Transelec, estaría evaluando una alianza con Patria Investments Ltd. y un fondo soberano chino para presentar una oferta por las acciones que actualmente están en manos de tres fondos de pensiones canadienses: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), British Columbia Investment Management Corp. (BCI) y Public Sector Pension Investment Board (PSP).

PUEDES VER: China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

lr.pe

¿Cuál es el principal motivo por el qué China busca comprar Transelec en Chile?

Transelec, con más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión, es un actor clave en el sistema de transmisión eléctrica chileno. Su infraestructura conecta centros de generación con las distribuidoras del país y facilita la integración de energías renovables, haciéndola estratégica para cualquier inversionista interesado en el sector.

China Southern Power adquirió su participación actual en 2018, tras pagar US$ 1.300 millones a Brookfield. Desde entonces, ha mostrado un interés creciente en expandirse en América Latina, como se evidencia en la compra de los activos de Enel SpA en Perú por alrededor de US$ 3.000 millones.

Esta inversión china en Sudamérica se enmarca en una estrategia más amplia de presencia en sectores de infraestructura crítica. En Chile, otra compañía estatal china, State Grid Corp, ya controla empresas como Chilquinta Energía SA y CGE, reforzando el posicionamiento de Beijing en el mercado eléctrico del Cono Sur.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

¿Qué impacto económico tendría la transacción internacional de China?

Aunque el acuerdo aún no ha sido cerrado, de concretarse, representaría una de las operaciones internacionales más grandes de China Southern Power fuera de Asia, con un impacto significativo en la estructura de propiedad del sistema eléctrico chileno.

La operación requerirá revisión por parte de reguladores chilenos, incluida la Fiscalía Nacional Económica (FNE), responsable de evaluar fusiones y adquisiciones con impacto en la competencia. Si bien la FNE ha autorizado previamente adquisiciones de gran escala por parte de compañías chinas, el creciente escrutinio sobre el control extranjero en infraestructura crítica podría generar un debate público más amplio.

Las negociaciones, iniciadas hace aproximadamente dos años, podrían cerrarse en las próximas semanas, según personas con conocimiento del proceso. Sin embargo, no hay confirmación oficial ni decisión definitiva, y los involucrados han evitado emitir declaraciones públicas.

