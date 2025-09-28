HOYSuscripcion LR Focus

Trump asegura que hay "una oportunidad real" para poner fin a la guerra en Gaza antes de reunirse con Netanyahu

A través de Truth Social, Trump generó expectativas sobre un posible acuerdo histórico respecto a la guerra en Gaza previo a su reunión pactada con Benjamín Netanyahu.

Trump aseguró en Truth Social que existe "una oportunidad real" para finalizar la guerra en Gaza.
Trump aseguró en Truth Social que existe "una oportunidad real" para finalizar la guerra en Gaza. | Composición LR

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo que hay "una oportunidad real" para terminar la guerra en Gaza, alimentando expectativas sobre un posible acuerdo. El mensaje fue difundido en su red social Truth Social, donde agregó: "Todos están listos para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo conseguiremos!".

La declaración se produce horas antes de recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. El encuentro tiene lugar en un contexto de intensa presión internacional para lograr un alto el fuego y avanzar hacia una solución política, tras meses de combates entre Israel y Hamás.

Publicación de Donald Trump en Truth Social.

Publicación de Donald Trump en Truth Social.

PUEDES VER: Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 50 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

lr.pe

EE. UU. propone un nuevo gobierno temporal en Gaza sin Hamás

Fuentes diplomáticas señalan que Washington respalda un plan de 21 puntos que contempla la creación de una administración provisional en Gaza, liderada por figuras tecnócratas y sin presencia de Hamas. La iniciativa, compatible con los recientes lineamientos respaldados por la ONU, propone también el rechazo a cualquier desplazamiento forzado de población y la prohibición de anexiones en Cisjordania.

Entre los posibles nombres para encabezar esa administración se menciona al ex primer ministro británico Tony Blair, quien mantiene vínculos con líderes del Golfo y con la Casa Blanca a través de Jared Kushner. Sin embargo, su inclusión genera controversia debido a su papel en la guerra de Irak, lo que podría complicar el consenso regional en torno al plan.

PUEDES VER: Irán califica de "injustificable" restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear

lr.pe

Egipto y Reino Unido apoyan un acuerdo para frenar la guerra

En paralelo a las gestiones en Washington, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, visitará Egipto para reunirse con altos funcionarios del país árabe. Será la primera vez en décadas que un embajador en funciones realiza una visita oficial de este tipo, y se espera que aborde directamente el papel de El Cairo en las negociaciones con Hamás.

La canciller británica Yvette Cooper también expresó optimismo tras participar en una cumbre de la ONU. Aseguró que existe un “consenso real” dentro de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego duradero, restaurar la ayuda humanitaria y garantizar la liberación de los rehenes. No obstante, advirtió que se trata de un proceso frágil y lleno de obstáculos.

PUEDES VER: Zelensky exige a EE.UU., Europa y países aliados a tomar acciones contra Rusia tras reciente bombardeo que dejó 4 muertos

lr.pe

Hamas pide una tregua por el riesgo para rehenes en Gaza

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, pidió este domingo al ejército israelí detener temporalmente sus operaciones en Ciudad de Gaza. Según el grupo, perdieron contacto con dos rehenes israelíes a raíz de los intensos ataques aéreos y terrestres realizados por las fuerzas israelíes en las últimas 48 horas.

Los militantes advirtieron que la vida de los prisioneros está en “peligro real” y exigieron una tregua de 24 horas, que incluya la retirada de tropas de ciertas zonas al sur de la ciudad. Esta solicitud añade una nueva capa de complejidad a las negociaciones, justo cuando las partes parecen acercarse a un punto clave en la mediación internacional.

