HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

ONU denuncia que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre

Un informe de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza y señala a Netanyahu, Herzog y Gallant como responsables de crímenes contra la humanidad. Por su parte, desde Tel Aviv rechazan las conclusiones y habla de “falsedades”.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza. Foto: AFP
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza. Foto: AFP

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que "se acumulan las pruebas" de que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. En su informe, presentado este martes, el organismo pidió a las autoridades israelíes respetar el derecho internacional, poner fin a las atrocidades y sancionar a los responsables. El análisis abarca hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de este año.

Según la Comisión, encabezada por Navi Pillay, las fuerzas israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención de 1948: asesinatos, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destructivas y medidas para impedir la natalidad. “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza”, afirmó Pillay, quien subrayó la gravedad de las conclusiones. El informe marca un precedente y aumenta la presión internacional sobre el fin de la guerra.

PUEDES VER: Netanyahu insiste en que solo eliminando a los líderes terroristas de Hamás en Qatar Israel podrá lograr la paz en Gaza

lr.pe

Las razones de la ONU para acusar a Israel de genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU señaló que las operaciones militares israelíes en Gaza reúnen múltiples elementos que configuran actos genocidas. Entre ellos, documentó asesinatos y lesiones masivas, un bloqueo total que ha generado hambruna, la demolición sistemática de hospitales y escuelas, violencia sexual generalizada, ataques contra niños y la destrucción de sitios religiosos y culturales. Además, denunció que Israel ha ignorado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, lo que refuerza la conclusión de una intención deliberada de aniquilar a la población palestina.

La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, afirmó que la responsabilidad recae en las máximas autoridades israelíes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu, Herzog y Gallant, a quienes se acusa de incitar al genocidio. El informe también advierte que Israel no ha tomado medidas para investigar ni sancionar los crímenes, y ha persistido en su estrategia de asfixia y destrucción. Ante esta situación, la ONU instó a la comunidad internacional a detener la transferencia de armas, garantizar justicia contra los responsables y exigir el levantamiento inmediato del asedio que mantiene a Gaza en condiciones de vida inhumanas.

PUEDES VER: Israel afirma que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza tras intensificación de bombardeos

lr.pe

Israel denuncia “falsedades” en informe de la ONU sobre Gaza

El Gobierno de Israel rechazó categóricamente el informe de la ONU que lo acusa de genocidio en Gaza, calificándolo de “distorsionado” y “falso”. En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo aseguró que el documento se apoya en “falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros” y denunció que los responsables de la investigación actúan como representantes del movimiento islamista.

Las autoridades israelíes sostuvieron además que los integrantes de la comisión son “conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas” y exigieron su disolución inmediata. Según Israel, el informe carece de legitimidad y busca desacreditar sus acciones de defensa frente a los ataques de Hamás, iniciados el 7 de octubre de 2023. Con este pronunciamiento, Tel Aviv marca distancia total con las conclusiones presentadas por Naciones Unidas.

PUEDES VER: Israel derribó una torre de 12 pisos usada por Hamás para “ejecutar y perpetrar ataques” terroristas en Gaza

lr.pe

Israel lanza ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza con respaldo de EE. UU.

El ejército israelí comenzó este martes una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, considerada uno de los últimos bastiones de Hamás. Según un responsable militar, entre 2.000 y 3.000 combatientes del grupo islamista siguen atrincherados en la zona, donde aún viven cientos de miles de personas. Testigos reportaron a AFP un “bombardeo intenso e implacable”, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ciudad quedó “en llamas” y reiteró que la misión “no se detendrá”.

La operación se produjo horas después de que Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., respaldara en la región el objetivo israelí de erradicar a Hamás. En paralelo, más de 50 líderes árabes y musulmanes reunidos en la capital catarí pidieron “reconsiderar” sus relaciones con Israel. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 muertos desde 2023.

Notas relacionadas
Hannah Einbinder en los Emmy 2025: "Liberen a Palestina"

Hannah Einbinder en los Emmy 2025: "Liberen a Palestina"

LEER MÁS
Netanyahu insiste en que solo eliminando a los líderes terroristas de Hamás en Qatar Israel podrá lograr la paz en Gaza

Netanyahu insiste en que solo eliminando a los líderes terroristas de Hamás en Qatar Israel podrá lograr la paz en Gaza

LEER MÁS
Israel derribó una torre de 12 pisos usada por Hamás para “ejecutar y perpetrar ataques” terroristas en Gaza

Israel derribó una torre de 12 pisos usada por Hamás para “ejecutar y perpetrar ataques” terroristas en Gaza

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El megatúnel submarino de 28 kilómetros que uniría a 2 continentes en 5 horas y estaría listo para el Mundial 2030

El megatúnel submarino de 28 kilómetros que uniría a 2 continentes en 5 horas y estaría listo para el Mundial 2030

LEER MÁS
Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

LEER MÁS
Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

LEER MÁS
Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

LEER MÁS
Pavimento "debora" a un camión de gaseosas tras caer en un gigantesco hueco de 8 metros en plena Ciudad de México

Pavimento "debora" a un camión de gaseosas tras caer en un gigantesco hueco de 8 metros en plena Ciudad de México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad del Rímac desaloja comerciantes del mercado Uniflor: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

Mundo

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

El megatúnel submarino de 28 kilómetros que uniría a 2 continentes en 5 horas y estaría listo para el Mundial 2030

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota