ONU denuncia que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que "se acumulan las pruebas" de que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. En su informe, presentado este martes, el organismo pidió a las autoridades israelíes respetar el derecho internacional, poner fin a las atrocidades y sancionar a los responsables. El análisis abarca hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de este año.

Según la Comisión, encabezada por Navi Pillay, las fuerzas israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención de 1948: asesinatos, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destructivas y medidas para impedir la natalidad. “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza”, afirmó Pillay, quien subrayó la gravedad de las conclusiones. El informe marca un precedente y aumenta la presión internacional sobre el fin de la guerra.

Las razones de la ONU para acusar a Israel de genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU señaló que las operaciones militares israelíes en Gaza reúnen múltiples elementos que configuran actos genocidas. Entre ellos, documentó asesinatos y lesiones masivas, un bloqueo total que ha generado hambruna, la demolición sistemática de hospitales y escuelas, violencia sexual generalizada, ataques contra niños y la destrucción de sitios religiosos y culturales. Además, denunció que Israel ha ignorado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, lo que refuerza la conclusión de una intención deliberada de aniquilar a la población palestina.

La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, afirmó que la responsabilidad recae en las máximas autoridades israelíes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu, Herzog y Gallant, a quienes se acusa de incitar al genocidio. El informe también advierte que Israel no ha tomado medidas para investigar ni sancionar los crímenes, y ha persistido en su estrategia de asfixia y destrucción. Ante esta situación, la ONU instó a la comunidad internacional a detener la transferencia de armas, garantizar justicia contra los responsables y exigir el levantamiento inmediato del asedio que mantiene a Gaza en condiciones de vida inhumanas.

Israel denuncia “falsedades” en informe de la ONU sobre Gaza

El Gobierno de Israel rechazó categóricamente el informe de la ONU que lo acusa de genocidio en Gaza, calificándolo de “distorsionado” y “falso”. En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo aseguró que el documento se apoya en “falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros” y denunció que los responsables de la investigación actúan como representantes del movimiento islamista.

Las autoridades israelíes sostuvieron además que los integrantes de la comisión son “conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas” y exigieron su disolución inmediata. Según Israel, el informe carece de legitimidad y busca desacreditar sus acciones de defensa frente a los ataques de Hamás, iniciados el 7 de octubre de 2023. Con este pronunciamiento, Tel Aviv marca distancia total con las conclusiones presentadas por Naciones Unidas.

Israel lanza ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza con respaldo de EE. UU.

El ejército israelí comenzó este martes una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, considerada uno de los últimos bastiones de Hamás. Según un responsable militar, entre 2.000 y 3.000 combatientes del grupo islamista siguen atrincherados en la zona, donde aún viven cientos de miles de personas. Testigos reportaron a AFP un “bombardeo intenso e implacable”, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ciudad quedó “en llamas” y reiteró que la misión “no se detendrá”.

La operación se produjo horas después de que Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., respaldara en la región el objetivo israelí de erradicar a Hamás. En paralelo, más de 50 líderes árabes y musulmanes reunidos en la capital catarí pidieron “reconsiderar” sus relaciones con Israel. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 muertos desde 2023.