Irán responsabiliza a Estados Unidos por estas acciones, debido a la situación actual tras su salida del pacto en 2018. Foto: AFP.

Luego de que la ONU restableciera las sanciones contra el programa nuclear de Irán, el país llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido. “Los embajadores de la República Islámica de Irán en Alemania, Francia y el Reino Unido han sido llamados a Teherán para consultas”, informó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución presentada por Rusia y China que buscaba prorrogar, por al menos seis meses, las sanciones contra Irán. Ante esta negativa, Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, advirtió sobre “un precedente peligroso”.

“Si los acuerdos pueden romperse a voluntad, ninguna nación podrá confiar en los compromisos internacionales, y si se imponen medidas ilegales, el Consejo corre el riesgo de perder credibilidad y autoridad”, afirmó Araqchí tras la votación del Consejo de Seguridad.

Medida contra el programa nuclear inicia el domingo

Con nueve votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, las sanciones que buscan frenar el enriquecimiento de uranio y el programa de misiles iraníes entrarán en vigor el domingo 28 de septiembre. El E3 impulsó la medida al considerar que Teherán no cumplió con los compromisos de limitar su programa nuclear, adquiridos en el acuerdo de 2015.

Según informa Infobae, Irán responsabiliza a Estados Unidos por estas acciones, debido a la situación actual tras su salida del pacto en 2018, y también culpa a los países europeos por no cumplir con su parte del acuerdo. Por otra parte, indicó que con la entrada en vigor de las sanciones, adoptará medidas de represalia, incluida dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El pedido de países europeos para aplazar las sanciones

Las potencias europeas intentaron abrir un espacio para la diplomacia ofreciendo aplazar la activación del mecanismo de restauración de sanciones contra Irán. La condición era clara: que Teherán reanudara la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aclarara el destino de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% y retomara las negociaciones con Estados Unidos.

No obstante, las conversaciones no prosperaron y ambas partes se mantuvieron distantes en sus posiciones, lo que incrementó la desconfianza y las tensiones en torno al programa nuclear iraní.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU ya había dado una señal firme de la falta de consenso internacional al rechazar, el 19 de septiembre, un proyecto de resolución que buscaba levantar de manera permanente las sanciones impuestas a Irán antes del acuerdo nuclear de 2015.

¿Qué son los tres países europeos conocidos como E3?

El término E3 hace referencia a tres países europeos clave: Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos Estados son considerados potencias diplomáticas y económicas en Europa, y desde mediados de la década de 2000 han actuado de manera conjunta en temas de política exterior y seguridad internacional, particularmente en el marco de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El E3 fue creado como un mecanismo informal para coordinar posiciones comunes y dar mayor peso a las decisiones de la Unión Europea en asuntos de relevancia global, incluso cuando uno de sus miembros (el Reino Unido) ya no forma parte de la UE.