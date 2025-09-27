HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Irán llama a consulta a embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido tras sanciones restablecidas por la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución presentada por Rusia y China que intentaba prorrogar las sanciones contra Teherán. Irán advierte sobre un "precedente peligroso" tras esta decisión.

Irán responsabiliza a Estados Unidos por estas acciones, debido a la situación actual tras su salida del pacto en 2018. Foto: AFP.
Irán responsabiliza a Estados Unidos por estas acciones, debido a la situación actual tras su salida del pacto en 2018. Foto: AFP.

Luego de que la ONU restableciera las sanciones contra el programa nuclear de Irán, el país llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido. “Los embajadores de la República Islámica de Irán en Alemania, Francia y el Reino Unido han sido llamados a Teherán para consultas”, informó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución presentada por Rusia y China que buscaba prorrogar, por al menos seis meses, las sanciones contra Irán. Ante esta negativa, Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, advirtió sobre “un precedente peligroso”.

“Si los acuerdos pueden romperse a voluntad, ninguna nación podrá confiar en los compromisos internacionales, y si se imponen medidas ilegales, el Consejo corre el riesgo de perder credibilidad y autoridad”, afirmó Araqchí tras la votación del Consejo de Seguridad.

PUEDES VER: Netanyahu niega genocidio en Gaza durante polémico discurso en la ONU: delegaciones abandonaron reunión en protesta

lr.pe

Medida contra el programa nuclear inicia el domingo

Con nueve votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, las sanciones que buscan frenar el enriquecimiento de uranio y el programa de misiles iraníes entrarán en vigor el domingo 28 de septiembre. El E3 impulsó la medida al considerar que Teherán no cumplió con los compromisos de limitar su programa nuclear, adquiridos en el acuerdo de 2015.

Según informa Infobae, Irán responsabiliza a Estados Unidos por estas acciones, debido a la situación actual tras su salida del pacto en 2018, y también culpa a los países europeos por no cumplir con su parte del acuerdo. Por otra parte, indicó que con la entrada en vigor de las sanciones, adoptará medidas de represalia, incluida dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El pedido de países europeos para aplazar las sanciones

Las potencias europeas intentaron abrir un espacio para la diplomacia ofreciendo aplazar la activación del mecanismo de restauración de sanciones contra Irán. La condición era clara: que Teherán reanudara la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aclarara el destino de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% y retomara las negociaciones con Estados Unidos.

No obstante, las conversaciones no prosperaron y ambas partes se mantuvieron distantes en sus posiciones, lo que incrementó la desconfianza y las tensiones en torno al programa nuclear iraní.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU ya había dado una señal firme de la falta de consenso internacional al rechazar, el 19 de septiembre, un proyecto de resolución que buscaba levantar de manera permanente las sanciones impuestas a Irán antes del acuerdo nuclear de 2015.

¿Qué son los tres países europeos conocidos como E3?

El término E3 hace referencia a tres países europeos clave: Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos Estados son considerados potencias diplomáticas y económicas en Europa, y desde mediados de la década de 2000 han actuado de manera conjunta en temas de política exterior y seguridad internacional, particularmente en el marco de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El E3 fue creado como un mecanismo informal para coordinar posiciones comunes y dar mayor peso a las decisiones de la Unión Europea en asuntos de relevancia global, incluso cuando uno de sus miembros (el Reino Unido) ya no forma parte de la UE.

Notas relacionadas
Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

LEER MÁS
Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

LEER MÁS
Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

LEER MÁS
Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota