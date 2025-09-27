HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro exige a la fuerza militar de Venezuela "que la patria sea intocable" ante amenazas de Estados Unidos

Durante un encuentro, Nicolás Maduro enfatizó la necesidad de proteger la soberanía y dignidad del país, en respuesta a los ataques navales de EE. UU. contra embarcaciones venezolanas.

En el contexto de las tensiones con Estados Unidos, Maduro agregó que el país está blindado. Foto: Composición LR/AFP.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y les exigió defender Venezuela ante cualquier amenaza interna o externa. El pedido de Maduro se da en medio de acciones por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, las cuales ha denunciado anteriormente como una amenaza directa a la soberanía del país.

"Señores generales, almirantes, oficiales, soldados y soldadas que me escuchan, un logro que la patria sea inexpugnable a cualquier intento de desestabilización, que la patria sea intocable y convertir a Venezuela en una patria totalmente defendida, protegida y en paz", señaló Maduro durante un encuentro con el alto mando militar transmitido por el canal estatal VTV.

PUEDES VER: Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York

lr.pe

"Queremos paz, pero con dignidad, con libertad"

"Queremos paz, pero con dignidad, con libertad, con república, con igualdad, con un proyecto propio, preservando nuestras riquezas y respetando nuestra soberanía en todo el planeta", agregó el mandatario. Hasta el momento, las acciones estadounidenses en el Caribe se han reflejado en la destrucción de tres embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.

En el contexto de las tensiones con Estados Unidos, Maduro agregó que el país —Venezuela— está blindado en todas sus fronteras: terrestres, aéreas y marítimas. Por otra parte, reveló que el régimen venezolano ha logrado una cooperación bilateral con el actual gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, y explicó que esto no había sido posible con los mandatarios colombianos anteriores.

Venezuela estuvo presente en la asamblea de la ONU

Yván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, participó en el marco de la 80.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde agradeció la solidaridad de los Gobiernos que se posicionaron contra el accionar de Estados Unidos en el Caribe.

“Hoy la invasión apunta a Venezuela. Inventa mentiras que nadie cree para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Agradecemos a la opinión pública mundial la denuncia de este intento de llevar la guerra al Caribe, con el fin de propiciar un cambio de régimen que les permita robar la incalculable riqueza petrolera y gasífera de Venezuela”, remarcó el ministro.

Las acciones estadounidenses en medio de tensión con Venezuela

Estados Unidos ha venido acumulando múltiples ataques navales y aéreos contra embarcaciones en el Caribe, en medio de las tensiones con el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro. El primer episodio ocurrió el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses hundieron una lancha supuestamente vinculada al Tren de Aragua y al transporte de drogas.

Tras esta primera escalada, entre el 15 y el 19 de septiembre se denunciaron al menos otros tres ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo combinado de muertes adicionales. Cabe indicar que, además de los ataques directos, se denunciaron acciones menos letales, pero tensas en el mar venezolano.

El 13 de septiembre, Venezuela acusó a la Marina de Estados Unidos de abordar una lancha pesquera venezolana con nueve tripulantes dentro de aguas jurisdiccionales, y de mantenerla retenida durante horas. El régimen venezolano calificó el hecho como una provocación y una infracción a su soberanía.

