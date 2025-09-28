Tras el reciente bombardeo ruso que provocó al menos cuatro fallecidos y decenas de personas heridas en distintas regiones de Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se tomen medidas firmes contra Rusia.

Mediante una publicación en la red social X, el mandatario ucraniano solicitó una “respuesta contundente” por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, así como de los países que integran el G7 y el G20. Además, exigió la suspensión total de las importaciones rusas y el fortalecimiento de las sanciones dirigidas a limitar los ingresos energéticos del Kremlin.

"Ataques de Rusia fueron brutales y deliberados”, señala Zelensky

De acuerdo con Zelensky, la reciente ofensiva rusa se extendió por más de 12 horas y estuvo marcada por una serie de ataques que calificó como "brutales y deliberados", en los que utilizaron cerca de 500 drones de combate y más de 40 misiles, entre ellos misiles Kinzhal de alta precisión.

Las zonas que registraron mayores daños incluyeron la capital Kiev y sus alrededores, así como las regiones de Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa. En estos lugares, resultaron afectados tanto edificios residenciales como infraestructuras civiles, además de una planta dedicada a la elaboración de pan.

Posteriormente, en una actualización difundida en su informe matutino, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que logró interceptar 611 de los 643 drones y misiles lanzados por las tropas rusas.

Las víctimas del reciente bombardeo de Rusia

El Ministerio del Interior de Ucrania informó que entre las personas fallecidas se encuentra una menor de 12 años, mientras que al menos 40 personas resultaron heridas, incluidos varios niños. Equipos de emergencia fueron movilizados hacia las áreas afectadas para llevar a cabo tareas de rescate y brindar asistencia a la población civil.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la situación como un “ataque masivo” e hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca resguardada en sus hogares mientras duraban los ataques. En otras zonas también golpeadas, como Zaporizhzhia, las autoridades regionales reportaron al menos cuatro personas heridas a causa de los bombardeos.

Desde el Ejecutivo ucraniano, la reacción fue de rechazo total. El jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, manifestó en la red social X que “habrá una respuesta a estas acciones” y exhortó a los países occidentales a reforzar las sanciones económicas contra Rusia con el fin de restringir el financiamiento de su maquinaria bélica.

Zelenski advierte que Ucrania necesita más armas y aliados

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Zelensky afirmó que tanto el derecho internacional como los organismos multilaterales han perdido fuerza, lo que deja a países atacados, como el suyo, en una situación de dependencia frente al apoyo militar y político de sus aliados.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos que representa la actual carrera armamentista y el avance de las nuevas formas de confrontación bélica, al tiempo que puso en duda la capacidad del sistema internacional para garantizar la seguridad. "Las armas deciden quién sobrevive”, señaló.

Zelensky también cuestionó el papel de la ONU y del Consejo de Seguridad, al considerar que conflictos como los que ocurren en Gaza, Siria y la invasión rusa a Ucrania evidencian que la comunidad internacional no está brindando la asistencia que los pueblos afectados requieren.