Trump elogió a Netanyahu por lo ocurrido en Irán. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se autoproclamó “héroe de guerra” junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el ataque militar contra las instalaciones nucleares en Irán, ocurrido el 22 de junio de 2025.

Durante una entrevista radial con el presentador conservador Mark Levin, el mandatario aseguró que el funcionario israelí es un valioso aliado y también “un héroe de guerra porque trabajamos juntos”, en referencia a la operación llamada ‘Martillo de medianoche’.

Donald Trump se denomina “héroe de guerra” junto a Benjamin Netanyahu

Trump afirmó que ambos, como representantes de sus respectivas naciones, son “héroes de guerra” por haber impedido el avance nuclear en Irán. Además, asumió la responsabilidad por la destrucción de las instalaciones nucleares subterráneas iraníes, que supuestamente amenazaban con atentar contra el programa nuclear de Teherán. “Yo envié esos aviones”, sostuvo el republicano.

Sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu por los presuntos “crímenes de guerra” cometidos durante el conflicto en Gaza, que dejó más de 60.000 palestinos muertos.

'Operación Martillo de Medianoche'

Estados Unidos lanzó la 'Operación Martillo de Medianoche' en la madrugada del 22 de junio de 2025. Esta ofensiva consistió en un ataque aéreo y naval contra las principales instalaciones nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan.

El Pentágono, en coordinación con Israel, desplegó bombarderos furtivos B-2 Spirit equipados con bombas antibúnker GBU-57, conocidas como “Massive Ordnance Penetrator”. Además, submarinos y buques de guerra lanzaron misiles de crucero Tomahawk.

El objetivo fue neutralizar los centros subterráneos más protegidos del programa nuclear iraní, en particular Fordow, considerado hasta entonces casi impenetrable.