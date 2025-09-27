Nicolás Maduro propone colaboración con Donald Trump para capturar líderes del Tren de Aragua

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sorprendió al plantear a la administración de Donald Trump una colaboración inédita: apoyar en la captura de los líderes del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. La propuesta, revelada por Bloomberg, fue presentada a través del enviado estadounidense Richard Grenell, junto con una carta dirigida personalmente al mandatario.

En la misiva, Maduro invitó a Trump a “promover la paz y el entendimiento mutuo”. Este gesto busca reabrir canales diplomáticos tras años de máxima presión por parte de Washington, que mantiene buques de guerra en el Caribe para operaciones antinarcóticos.

¿Qué le ofreció Nicolás Maduro en la carta enviada a Donald Trump?

Maduro aseguró que su gobierno puede colaborar en la localización de los principales cabecillas del Tren de Aragua, red delictiva nacida en Venezuela y con operaciones en países como Chile, Colombia y Canadá. El grupo está vinculado a delitos que van desde el tráfico de drogas y armas hasta la trata de personas y la minería ilegal.

El líder chavista acompañó su porpuesta con un llamado a retomar el diálogo directo con Washington y negó que Venezuela sea una fuente significativa de drogas hacia Estados Unidos. “Lo invito respetuosamente, presidente, a promover la paz mediante un diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, escribió Maduro en una copia de la carta vista por Bloomberg. Su intención fue presentarse como un interlocutor dispuesto a reducir tensiones y reposicionarse políticamente.

¿Cómo respondió EE. UU. a la propuesta de Maduro y qué postura mantiene sobre su legitimidad como presidente?

La respuesta desde Washington fue inmediata y contundente. “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel narco-terrorista, y Maduro no es un presidente legítimo”, afirmó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado, tras una solicitud de comentarios. El mensaje reafirma que la política de EE. UU. se mantiene en ejercer “máxima presión” sobre Caracas, sin abrir espacio a negociaciones que puedan favorecerlo.

Pese a esa línea oficial, Grenell confirmó a CBS News que mantiene contacto con el equipo de Maduro, aunque evitó brindar mayores detalles. Esta dualidad refleja la estrategia de Trump: por un lado, busca aislar políticamente a Maduro; por otro, mantiene ciertos vínculos pragmáticos, como los vuelos de deportación de migrantes venezolanos y la licencia otorgada a Chevron para continuar con la extracción de petróleo en el país.