China ha consolidado su rol como uno de los mayores inversores en Sudamérica. En los últimos años, el gigante asiático ha diversificado sus flujos de inversión, enfocándose en sectores clave como infraestructura, minería, energía renovable y transporte. Según el monitor de Inversión Extranjera Directa (IED) de China en la región, hasta 2024 se registraron 678 transacciones confirmadas, con un volumen que supera los US$ 129 mil millones solo en proyectos de infraestructura, generando más de un millón de empleos.

El estudio Investment Attractiveness de EY ha identificado tres países en la región como los destinos más atractivos para los capitales de China. En 2025, la inversión china en Sudamérica sigue creciendo, destacándose en áreas estratégicas como infraestructura y energía, lo que convierte a estos países en puntos clave para la expansión económica de la potencia asiática.

¿Cuáles son los 3 países de Sudamérica en los que China impulsa su inversión?

De acuerdo con el informe de EY, Perú, Chile y Brasil han emergido como los principales destinos para la inversión china en Sudamérica. Estos países se han destacado gracias a su potencial en sectores clave como la minería, la energía renovable, la infraestructura y el transporte.

Perú ha sido un referente debido a sus vastos recursos naturales, especialmente en minería, lo que ha atraído inversiones de empresas chinas en cobre y hierro. Chile, con su política económica estable y su enfoque en la energía renovable, ha captado gran interés de los inversores de China. Finalmente, Brasil sigue siendo uno de los mercados más grandes, con inversiones significativas en sectores como energía, infraestructura y transporte.

¿Por qué Perú, Chile y Brasil lideran la atracción de capitales?

La inversión extranjera directa de China en estos tres países ha sido impulsada por una combinación de recursos naturales, estabilidad política y apertura económica. En Perú, la minería sigue siendo el sector más relevante, con importantes proyectos en cobre y hierro, elementos cruciales para la industria china.

Chile, por su parte, se ha posicionado como un líder en el sector de energía renovable. La estabilidad política y el entorno favorable para las inversiones extranjeras lo han convertido en un destino clave. Un 22% de los empresarios chinos que aún no han invertido en Sudamérica consideran hacerlo en Chile en los próximos tres años.

Brasil sigue siendo un gigante en términos de volumen de inversión. En 2024, la inversión china en Brasil se duplicó respecto al año anterior, alcanzando los US$ 4.200 millones, con un fuerte enfoque en proyectos de infraestructura y energía.

¿Qué factores hacen que Sudamérica sea un destino atractivo para la inversión china?

Sudamérica sigue siendo una región clave para la inversión china, gracias a su abundancia de recursos naturales y su cercanía geográfica a los Estados Unidos. Además, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promovida por China, ha sido esencial para fomentar la expansión de sus proyectos en países como Perú y Colombia.

Los factores que han hecho de esta región un destino atractivo incluyen la estabilidad política de Chile, la apertura económica de Perú y las infraestructuras avanzadas de Brasil. Además, sectores como la energía renovable y la minería son de gran interés para China, que busca asegurar sus fuentes de recursos naturales.

El informe de EY también destaca que el 41% de los empresarios chinos consideran que la energía es el sector más atractivo para invertir, seguido de la minería y la metalurgia. En cuanto a los mecanismos de entrada, un 45% de los inversores optan por establecer filiales u oficinas en los mercados sudamericanos, mientras que un 33% prefiere la adquisición de empresas locales.