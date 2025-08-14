Trump planea ofrecer a Putin la posibilidad de explotar recursos naturales de tierras raras en Alaska, informa The Daily Telegraph
Donald Trump prepara incentivos para Vladimir Putin, con acceso a recursos de Alaska y territorios ocupados de Ucrania para buscar un alto al fuego.
- EEUU despliega fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe contra grupos de narcotraficantes en América Latina
- Donald Trump no descarta el fracaso de la reunión con Vladímir Putin: "Existe un 25% de probabilidad"
Donald Trump ultima un paquete de incentivos económicos destinado a convencer a Vladimir Putin de aceptar un alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según reveló The Daily Telegraph, la estrategia contempla abrir a Rusia el acceso a minerales estratégicos y levantar restricciones que pesan sobre su industria aeronáutica.
El encuentro entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso está previsto para este viernes en Anchorage, Alaska, donde Trump podría ofrecer desde permisos para explotar tierras raras y litio en zonas ocupadas de Ucrania hasta nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas en el estrecho de Bering.
PUEDES VER: Trump antes de su reunión en Alaska: “Putin se apoderaría de toda Ucrania si yo no fuera presidente”
¿Los recursos estratégicos podrían "parar" la guerra?
Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que la propuesta incluye varias medidas que, de aprobarse, darían a Moscú acceso a sectores estratégicos:
- Tierras raras y litio en Ucrania: el país posee el 10 % de las reservas mundiales de litio, esenciales para baterías y tecnología. Dos de los mayores yacimientos están bajo control ruso.
- Petróleo y gas en Alaska: el estrecho de Bering, que separa a Alaska de Rusia por apenas tres millas, concentra un 13 % de las reservas mundiales de crudo sin explotar.
- Levantamiento de sanciones aeronáuticas: permitiría a Rusia adquirir repuestos y servicios de mantenimiento para su flota de más de 700 aviones, dominada por Boeing y Airbus.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, lidera el análisis de las posibles ventajas económicas y políticas de estas concesiones, que podrían acelerar un cese de hostilidades si son aceptadas por el Kremlin.
PUEDES VER: Rusia confirma la agenda de la reunión entre Putin y Trump: "El tema central será el arreglo de la crisis ucraniana"
Los preparativos están listos para la reunión entre Trump Putin
Previo a la reunión, Donald Trump participó en una cumbre virtual con Zelensky y líderes europeos como Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. En ese foro, Trump reiteró su respaldo a establecer garantías de seguridad para Ucrania.
“Debe haber garantías de seguridad”, declaró Zelensky en conferencia de prensa junto al canciller alemán. “El presidente Trump dijo que apoya esto y la disposición de Estados Unidos a participar”.
El mandatario estadounidense expresó su intención de convocar una segunda reunión inmediata con Putin y Zelensky si el primer encuentro en Alaska resulta productivo: “Si la primera sale bien, tendremos una segunda casi de inmediato”.
PUEDES VER: Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin
Impacto geopolítico y modelo propuesto
Entre las alternativas discutidas, se evalúa un esquema en el que Rusia mantendría control militar y económico sobre las áreas ocupadas de Ucrania, inspirado en el modelo de la ocupación israelí en Cisjordania.
Fuentes del Reino Unido señalaron que Europa podría aceptar el plan siempre que no se perciba como un premio para Putin. “Tiene que alinearse con la opinión pública; no puede verse como un incentivo directo para Moscú”, dijo un funcionario.
El levantamiento parcial de sanciones a la aviación rusa también podría favorecer a Boeing y a proveedores estadounidenses. En julio, un Antonov An-24 de 1976 se estrelló en el Lejano Oriente ruso, causando 48 muertes, mientras Aeroflot suspendía decenas de vuelos por un ciberataque, lo que subraya el deterioro de la flota aérea del país.