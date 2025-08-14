La propuesta incluye acceso a minerales estratégicos en Ucrania y el levantamiento de restricciones en la industria aeronáutica rusa. | Composición LR

La propuesta incluye acceso a minerales estratégicos en Ucrania y el levantamiento de restricciones en la industria aeronáutica rusa. | Composición LR

Donald Trump ultima un paquete de incentivos económicos destinado a convencer a Vladimir Putin de aceptar un alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según reveló The Daily Telegraph, la estrategia contempla abrir a Rusia el acceso a minerales estratégicos y levantar restricciones que pesan sobre su industria aeronáutica.

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso está previsto para este viernes en Anchorage, Alaska, donde Trump podría ofrecer desde permisos para explotar tierras raras y litio en zonas ocupadas de Ucrania hasta nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas en el estrecho de Bering.

¿Los recursos estratégicos podrían "parar" la guerra?

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que la propuesta incluye varias medidas que, de aprobarse, darían a Moscú acceso a sectores estratégicos:

Tierras raras y litio en Ucrania : el país posee el 10 % de las reservas mundiales de litio, esenciales para baterías y tecnología. Dos de los mayores yacimientos están bajo control ruso.

: el país posee el 10 % de las reservas mundiales de litio, esenciales para baterías y tecnología. Dos de los mayores yacimientos están bajo control ruso. Petróleo y gas en Alaska : el estrecho de Bering, que separa a Alaska de Rusia por apenas tres millas, concentra un 13 % de las reservas mundiales de crudo sin explotar.

: el estrecho de Bering, que separa a Alaska de Rusia por apenas tres millas, concentra un 13 % de las reservas mundiales de crudo sin explotar. Levantamiento de sanciones aeronáuticas: permitiría a Rusia adquirir repuestos y servicios de mantenimiento para su flota de más de 700 aviones, dominada por Boeing y Airbus.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, lidera el análisis de las posibles ventajas económicas y políticas de estas concesiones, que podrían acelerar un cese de hostilidades si son aceptadas por el Kremlin.

Los preparativos están listos para la reunión entre Trump Putin

Previo a la reunión, Donald Trump participó en una cumbre virtual con Zelensky y líderes europeos como Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. En ese foro, Trump reiteró su respaldo a establecer garantías de seguridad para Ucrania.

“Debe haber garantías de seguridad”, declaró Zelensky en conferencia de prensa junto al canciller alemán. “El presidente Trump dijo que apoya esto y la disposición de Estados Unidos a participar”.

El mandatario estadounidense expresó su intención de convocar una segunda reunión inmediata con Putin y Zelensky si el primer encuentro en Alaska resulta productivo: “Si la primera sale bien, tendremos una segunda casi de inmediato”.

Impacto geopolítico y modelo propuesto

Entre las alternativas discutidas, se evalúa un esquema en el que Rusia mantendría control militar y económico sobre las áreas ocupadas de Ucrania, inspirado en el modelo de la ocupación israelí en Cisjordania.

Fuentes del Reino Unido señalaron que Europa podría aceptar el plan siempre que no se perciba como un premio para Putin. “Tiene que alinearse con la opinión pública; no puede verse como un incentivo directo para Moscú”, dijo un funcionario.

El levantamiento parcial de sanciones a la aviación rusa también podría favorecer a Boeing y a proveedores estadounidenses. En julio, un Antonov An-24 de 1976 se estrelló en el Lejano Oriente ruso, causando 48 muertes, mientras Aeroflot suspendía decenas de vuelos por un ciberataque, lo que subraya el deterioro de la flota aérea del país.