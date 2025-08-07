El crecimiento de la inversión extranjera en América Latina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos años. Los flujos de capital extranjero hacia la región reflejan el interés por sectores clave como la minería, la manufactura y la energía. En 2024, la región registró un aumento significativo en la inversión extranjera directa (IED), alcanzando un total de 189.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al año anterior. Este crecimiento es una señal positiva de la estabilidad económica y política en ciertos países, donde los inversionistas encuentran un ambiente propicio para el desarrollo de sus negocios.

Sin embargo, no todos los países han experimentado el mismo nivel de atracción de inversión. Mientras algunas naciones se destacan por su crecimiento sostenido, otras han visto una disminución en los flujos de inversión. En este contexto, la pregunta es: ¿qué países están liderando este auge y qué factores explican su éxito en la atracción de capital extranjero?

¿Cuáles son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera?

El aumento de la inversión extranjera en América Latina ha sido notable en países como Perú, México y Brasil, que han liderado la región en términos de crecimiento de la IED en 2024. Estos países han sido capaces de atraer grandes cantidades de capital extranjero gracias a varios factores clave que han fortalecido sus economías y favorecido la llegada de nuevos proyectos.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera en Perú creció un 57%, alcanzando los 6.800 millones de dólares. México, por su parte, experimentó un aumento del 48%, logrando una cifra récord de 45.300 millones de dólares. Brasil, a pesar de un entorno económico más incierto, vio un crecimiento del 14%, alcanzando los 71.000 millones de dólares en inversiones extranjeras. Este incremento se debe principalmente a la reinversión de utilidades de las empresas internacionales ya establecidas en la región, lo que demuestra la confianza en la estabilidad económica y política de estos países.

¿Cómo Perú, México y Brasil lideran el crecimiento de la inversión extranjera en América Latina?

El crecimiento de la inversión extranjera en Perú, México y Brasil puede ser atribuido a una combinación de factores estructurales y coyunturales. En el caso de Perú, uno de los principales motores de la inversión extranjera ha sido el sector minero, que sigue siendo uno de los más abiertos al capital extranjero en la región. A pesar de algunos desafíos políticos, el país ha logrado atraer proyectos importantes en minería e infraestructura, como la expansión de la mina de cobre y zinc de Antamina y nuevos megaproyectos en energía renovable.

México, por su parte, ha sido beneficiado por el fenómeno del nearshoring, en el cual empresas internacionales han trasladado sus operaciones cerca de los Estados Unidos, aprovechando los acuerdos comerciales y la cercanía geográfica. La industria manufacturera ha sido la más favorecida, destacándose la automotriz y la electrónica. Además, la estabilidad política en las últimas décadas ha creado un ambiente propicio para la reinversión de utilidades y el crecimiento sostenido de las inversiones extranjeras.

Brasil, el gigante de la región, ha visto un aumento en la inversión debido a su tamaño y diversidad económica. A pesar de la incertidumbre política interna, la inversión en infraestructura y sectores clave como el petróleo y los biocombustibles han sido atractivos para los inversores. La continua reinversión de utilidades por parte de las grandes multinacionales ha sido un factor clave en este crecimiento, a pesar de un entorno algo volátil.

¿En qué países de América Latina disminuyó la inversión extranjera?

A pesar de los aumentos en los flujos de inversión hacia varios países de América Latina, algunos enfrentaron desafíos que resultaron en una disminución de la inversión extranjera. En particular, países como Argentina, Chile y Colombia vieron caídas en sus niveles de inversión.

En Argentina, la inversión extranjera disminuyó un 53%, lo que refleja un clima de incertidumbre económica y tensiones políticas que han alejado a muchos inversionistas. El país ha enfrentado dificultades económicas, incluida una alta inflación y restricciones cambiarias, que han desincentivado la llegada de capital extranjero.

En Chile, la caída del 32% en la IED se debe a una combinación de factores, entre ellos la desaceleración del sector minero y los conflictos sociales. La incertidumbre sobre la política económica y las reformas constitucionales también han contribuido a este descenso.

Finalmente, Colombia experimentó una caída del 15%, atribuida a la incertidumbre política y a un entorno menos favorable para las inversiones en comparación con años anteriores. El proceso de paz, aunque positivo a largo plazo, ha generado desafíos económicos y sociales que han afectado la confianza de los inversionistas en el corto plazo.