HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Brasil revela que EEUU aún no concede visas a sus funcionarios que irán a Asamblea General de la ONU

Las tensiones entre Brasil y Estados Unidos aumentan tras la condena de Jair Bolsonaro y las amenazas de nuevas acciones comerciales por parte de la diplomacia norteamericana.

El gobierno de Donald Trump aún no aprueba las visas para que Lula da Silva acuda a la asamblea de la ONU.
El gobierno de Donald Trump aún no aprueba las visas para que Lula da Silva acuda a la asamblea de la ONU. | Foto: AFP

El gobierno de Brasil anunció que Estados Unidos aún no les ha concedido visas a sus funcionarios para que puedan asistir a la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York la siguiente semana.

En la actualidad, las relaciones entre ambos países son tensas, debido a que el expresidente Jair Bolsonaro (un aliado de Donald Trump) fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado.

PUEDES VER: Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

lr.pe

¿Qué dijo el gobierno brasileño?

"Tenemos indicación del gobierno estadounidense de que las visas todavía no fueron concedidas, están en vías de procesamiento", confirmó Marcelo Marotta Viegas, director del departamento de organismos internacionales de la cancillería

El funcionario de la diplomacia brasileña aseguró que una negativa para otorgar las visas sería una "violación legal" de Estados Unidos, pero confia en que la situación se solucione a tiempo.

Cabe resaltar que Viegas no brindó más detalles sobre el número de visas pendientes por aprobación.

Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres (Secretario General de las Naciones Unidas) aseguró que el retraso de visas es preocupante; sin embargo, precisó que "aún hay tiempo" para que sean aprobadas antes de la Asamblea General.

PUEDES VER: Condena a Jair Bolsonaro deja en suspenso el futuro político de la extrema derecha en Brasil

lr.pe

Tensiones comerciales y diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos

En julio de 2025, Donald Trump impuso aranceles del 50% (entre los más altos del mundo) a muchas exportaciones brasileñas, como castigo a lo que calificó de ‘caza de brujas’ del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, dijo que tomarán nuevas acciones contra Brasil, pero sin dar detalles. "Tendremos algunos anuncios la semana próxima sobre qué pasos adicionales pretendemos tomar", señaló a Fox News.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dará el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York. Además, el mandatario participará en reuniones bilaterales y otros eventos diplomáticos.

Según Marcelo Marotta Viegas, Brasil protestó después de que Estados Unidos negara visas e impidiera al presidente palestino Mahmud Abás y a otros 80 funcionarios asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Notas relacionadas
Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

LEER MÁS
Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

LEER MÁS
Condena a Jair Bolsonaro deja en suspenso el futuro político de la extrema derecha en Brasil

Condena a Jair Bolsonaro deja en suspenso el futuro político de la extrema derecha en Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

LEER MÁS
Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
FBI revela que ADN hallado en escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson

FBI revela que ADN hallado en escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Mundo

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota