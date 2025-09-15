Brasil revela que EEUU aún no concede visas a sus funcionarios que irán a Asamblea General de la ONU

El gobierno de Donald Trump aún no aprueba las visas para que Lula da Silva acuda a la asamblea de la ONU. | Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump aún no aprueba las visas para que Lula da Silva acuda a la asamblea de la ONU. | Foto: AFP

El gobierno de Brasil anunció que Estados Unidos aún no les ha concedido visas a sus funcionarios para que puedan asistir a la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York la siguiente semana.

En la actualidad, las relaciones entre ambos países son tensas, debido a que el expresidente Jair Bolsonaro (un aliado de Donald Trump) fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado.

¿Qué dijo el gobierno brasileño?

"Tenemos indicación del gobierno estadounidense de que las visas todavía no fueron concedidas, están en vías de procesamiento", confirmó Marcelo Marotta Viegas, director del departamento de organismos internacionales de la cancillería

El funcionario de la diplomacia brasileña aseguró que una negativa para otorgar las visas sería una "violación legal" de Estados Unidos, pero confia en que la situación se solucione a tiempo.

Cabe resaltar que Viegas no brindó más detalles sobre el número de visas pendientes por aprobación.

Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres (Secretario General de las Naciones Unidas) aseguró que el retraso de visas es preocupante; sin embargo, precisó que "aún hay tiempo" para que sean aprobadas antes de la Asamblea General.

Tensiones comerciales y diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos

En julio de 2025, Donald Trump impuso aranceles del 50% (entre los más altos del mundo) a muchas exportaciones brasileñas, como castigo a lo que calificó de ‘caza de brujas’ del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, dijo que tomarán nuevas acciones contra Brasil, pero sin dar detalles. "Tendremos algunos anuncios la semana próxima sobre qué pasos adicionales pretendemos tomar", señaló a Fox News.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dará el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York. Además, el mandatario participará en reuniones bilaterales y otros eventos diplomáticos.

Según Marcelo Marotta Viegas, Brasil protestó después de que Estados Unidos negara visas e impidiera al presidente palestino Mahmud Abás y a otros 80 funcionarios asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.