China apostará por Venezuela con una plataforma petrolera para aumentar la producción de crudo. | Composición LR

En una de las mayores apuestas energéticas de los últimos años, China consolida su presencia en América Latina con la construcción de la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica. El ambicioso proyecto será desarrollado en Venezuela, país con vastas reservas de crudo, a través de una alianza estratégica entre la estatal PDVSA y la firma privada China Concord Resources Corp (CCRC).

La obra representa una inversión china en petróleo de al menos US$1.000 millones, enmarcada en un contrato de producción compartida por 20 años, que permitirá reactivar y modernizar los campos Lago Cinco y Lagunillas, ubicados en el Lago de Maracaibo. Según lo acordado, el objetivo es elevar la producción de petróleo en Venezuela de 12.000 a 60.000 barriles diarios para finales de 2026, con lo cual el país podría recuperar un rol central en la producción de petróleo en la región.

¿Cómo será la primera plataforma petrolera flotante en Venezuela?

El corazón del proyecto será una plataforma tipo jack-up, llamada Alula, diseñada para operar en aguas someras. Esta innovación petrolera flotante, transportada desde el puerto de Zhoushan, en China, fue guiada por remolcadores a través del Lago de Maracaibo hasta su destino final en Lagunillas, estado Zulia.

Esta plataforma petrolera flotante estará equipada con tecnología de punta para el monitoreo y control en tiempo real de las operaciones, lo que permitirá reducir riesgos y optimizar la extracción de crudo. Además, se planea reabrir al menos 100 pozos petroleros, inactivos desde hace años por falta de inversión, y modernizar la infraestructura existente.

La producción será mixta: el petróleo liviano se destinará a cubrir necesidades internas de PDVSA, mientras que el crudo pesado será destinado a la exportación, con China como principal comprador. Esto responde a una lógica geopolítica en la que el gigante asiático busca fortalecer su acceso a fuentes seguras de energía en Latinoamérica.

En ocasiones anteriores, China ya había enviado plataformas petroleras a Venezuela.

El futuro de Venezuela como actor clave en la industria petrolera mundial

Esta plataforma marca un punto de inflexión en la política energética venezolana. En medio de sanciones internacionales, deterioro operativo y baja producción, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por abrirse a la inversión extranjera mediante esquemas de cooperación como el firmado con CCRC.

El proyecto refuerza una alianza China - PDVSA que va más allá de lo comercial: supone transferencia tecnológica, generación de empleo, y recuperación de activos estratégicos. Desde el punto de vista técnico, permitirá garantizar estabilidad en la producción y aumentar la resiliencia energética del país.

Además, al tratarse de la primera plataforma petrolera flotante en América del Sur, el proyecto se convierte en un modelo a seguir para otras economías productoras de crudo en la región. Venezuela, con sus reservas, vuelve a colocarse como un eje clave en la matriz energética global, en un momento donde el acceso al petróleo vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico.

Principales proyectos de China en Sudamérica

La iniciativa en Venezuela no es un hecho aislado. China ha incrementado su presencia en varios países sudamericanos a través de inversión energética en Sudamérica, sobre todo en el sector de hidrocarburos:

En Ecuador , CCRC y Sinopec encabezan un contrato de producción compartida con New Stratus Energy para explotar el Bloque Sacha . El acuerdo prevé una inversión de US$1.700 millones para aumentar la producción de 77.000 a 100.000 barriles diarios.

, y encabezan un contrato de producción compartida con para explotar el . El acuerdo prevé una inversión de US$1.700 millones para aumentar la producción de 77.000 a 100.000 barriles diarios. En Brasil , empresas chinas han adquirido activos en exploración y refinería, como parte de su interés en la cadena de valor del petróleo.

, empresas chinas han adquirido activos en exploración y refinería, como parte de su interés en la cadena de valor del petróleo. En Argentina , China financia proyectos de infraestructura vinculados al transporte y distribución energética, mientras evalúa inversiones en Vaca Muerta , uno de los mayores reservorios no convencionales del mundo.

, financia proyectos de infraestructura vinculados al transporte y distribución energética, mientras evalúa inversiones en , uno de los mayores reservorios no convencionales del mundo. Además, en Perú y Bolivia, se han consolidado acuerdos en extracción y comercialización de gas y petróleo, lo que fortalece la estrategia de China en América del Sur como proveedor y receptor de recursos estratégicos.

Estas acciones confirman que China construye plataforma flotante en Venezuela como parte de una estrategia más amplia para asegurar su presencia energética en Latinoamérica, diversificar sus fuentes de abastecimiento y afianzar vínculos con gobiernos receptivos a su capital.