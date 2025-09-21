HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año

Este país invierte cifras muy altas en su defensa, modernización de equipos, redes y mantenimiento de sus más de 10.000 aeronaves.

Esta potencia mundial lidera el último ranking de Global Firepower con más de 12.000 aeronaves.
Esta potencia mundial lidera el último ranking de Global Firepower con más de 12.000 aeronaves. | U.S. Air Force

El poder aéreo es un componente decisivo en una guerra. El país que logra dominar los cielos asegura su defensa y obtiene la capacidad de proyectar fuerza en cualquier punto estratégico del mundo. En 2025, una potencia superó más de tres veces a fuertes como Rusia y China.

El último ranking de Global Firepower revela un panorama claro: un país con más de 10.000 aeronaves en su poder. Mientras algunas naciones han logrado modernizar su flota con aeronaves de última generación, otros aún mantienen inventarios limitados que los colocan en desventaja en un escenario de confrontación aérea.

PUEDES VER: Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

La potencia mundial con la mayor fuerza aérea en 2025

El país que encabeza el ranking mundial en 2025 es Estados Unidos, con una flota de 13.043 aeronaves, lo que representa más del 50% de la capacidad aérea global. Este dominio se refleja en su capacidad de operar cazas de quinta generación como los F-22 Raptor y F-35 Lightning II, además de bombarderos estratégicos B-2 Spirit, lo que garantiza un poder de disuasión y proyección de fuerza incomparable.

Para sostener esta supremacía, EE.UU. destina anualmente más de US$800.000 millones para el presupuesto de su defensa, una cifra que triplica el gasto militar de cualquier otra nación. Esta inversión constante asegura la modernización de sus equipos, el mantenimiento de sus aeronaves y la ampliación de su red de bases en todo el mundo.

Top 5 de los países con mayor poder aéreo en el mundo. Foto: Global Firepower<br>

Top 5 de los países con mayor poder aéreo en el mundo. Foto: Global Firepower

PUEDES VER: República Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

¿Por qué EE.UU. supera 3 veces a Rusia y China?

La ventaja estadounidense se refleja en las cifras: mientras Rusia ocupa el segundo lugar con 4.292 aeronaves y China el tercero con 3.309, la diferencia con los más de 13.000 aviones norteamericanos es abismal. Esto significa que Washington dispone de una fuerza aérea tres veces mayor a la de sus rivales más cercanos.

Este contraste se explica por el número de aeronaves, pero también por la calidad tecnológica y el despliegue global de Estados Unidos. La combinación de inversiones multimillonarias, innovación en armamento y una extensa red de alianzas militares garantiza que la nación pueda operar con eficacia en múltiples teatros de operaciones de manera simultánea.

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

Ranking de países con mayor poder aéreo en 2025

El ranking mundial de Global Firepower 2025 confirma el liderazgo estadounidense y la distancia respecto a sus competidores. En América Latina, solo Brasil logra figurar en el top 25. La sorpresa fue Perú y Argentina, que ahora figuran en el top 5 de la región, a comparación del año pasado.

Top 10 mundial (2025)

  • Estados Unidos: 13.209 aviones
  • Rusia: 4.292 aviones
  • China: 3.309 aviones
  • India: 2,229 aviones
  • Corea del Sur: 1.592 aviones
  • Japón: 1.443 aviones
  • Pakistán: 1.399 aviones
  • Egipto: 1.093 aviones
  • Turquía: 1.083 aviones
  • Francia: 979 aviones

Top 5 en América Latina (2025)

  • Brasil: 513 aviones (puesto 22 global)
  • México: 433 aviones
  • Chile: 273 aviones
  • Perú: 256 aviones
  • Argentina: 239 aviones
