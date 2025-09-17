Brasil: realizan megaoperativo contra el tráfico de animales y rescatan tucanes, tortugas y monos

El 90% de estos animales mueren antes de llegar al comprador final. | Foto: AFP

La policía de Brasil arrestó a 45 personas y rescató a cientos de animales en la mayor operación contra el tráfico ilegal de vida silvestre que se realizó en el país más biodiverso del mundo.

Tortugas, monos, aves como tucanes y guacamayos, y una serpiente pitón estaban entre los 700 animales rescatados que serán llevados a un centro especializado para recibir atención.

Mediante un comunicado, la policía reveló que más de mil oficiales participaron en la redada en Rio de Janeiro y otros estados, que constituyó la mayor operación en la historia de Brasil para combatir el tráfico de animales silvestres, armas y municiones.

El golpe se habría producido tras una investigación de un año sobre la red de tráfico de animales más amplia del país.

La organización criminal responsable operó durante décadas, con algunos de sus miembros a cargo de la caza a gran escala de animales silvestres y otros de su transporte a centros urbanos para la venta.

"El tráfico de animales no sólo es cruel, sino que es una sentencia de muerte", sostuvo Bernardo Rossi, secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado de Rio de Janeiro.

"Muchos animales mueren antes incluso de llegar al mercado, lo que demuestra la brutalidad absoluta de este comercio", añadió el funcionaro.

Además de traficar animales silvestres, la banda capturada durante este megaoperativo también comercializaba armas y municiones que se usaban para cometer otros delitos, señaló la policía.

Los investigadores también identificaron a algunos compradores de estos animales, quienes alimentan toda la cadena criminal, indicaron las autoridades brasileña.

El tráfico de vida silvestre es un gran desafío en Brasil, con una estimación de 38 millones de animales sacados de su hábitat cada año, según la ONG Red Nacional para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre. El 90% de estos animales mueren antes de llegar al comprador final.