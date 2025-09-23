HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

Solo 45 años después de lograr su independencia, este país de Sudamérica tuvo que ceder casi la mitad de su territorio a otras naciones vecinas. Esto se debe a que es la región que más guerras ha perdido en el continente.

Este país de Sudamérica perdió cerca de un millón de kilómetros de terreno con Chile, Perú y otras 3 naciones vecinas.
Este país de Sudamérica perdió cerca de un millón de kilómetros de terreno con Chile, Perú y otras 3 naciones vecinas. | Foto: composición LR/History Channel

Sudamérica ha sido escenarios de conflictos bélicos importantes como la Guerra del Pacífico, entre Perú y Chile, por la disputa de tierras entre países. Sin embargo, de los 12 países que conforman América del Sur, uno de ellos cedió cerca del 45% de sus territorios a cinco regiones tras perder varias de sus guerras. Este hecho se dio a solo 45 años de haber conseguido su independencia.

De acuerdo con los registros históricos, este país contaba con casi 2.363.769 km² cuando logró consolidarse como una nación en Sudamérica. Hoy en día, solo posee 1.098.581 km² de territorio. ¿De cuál se trata?

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

¿Qué país de Sudamérica cedió casi la mitad de su territorio a 5 países del continente?

Bolivia es el país que perdió más de un millón de km² (cerca del 45%) de su territorio. En tan solo 45 años, desde su independencia en 1825, la nación boliviana enfrentó tensos conflictos bélicos, siendo los más significativos su participación en la Guerra del Pacífico (1879-1884) y la Guerra del Chaco (1932-1935). Es así que cedió parte de su área a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

¿Cuánto territorio perdió Bolivia en las guerras?

Se estima que fueron un total de 1.265.188 km² los que perdió Bolivia en solo cuatro décadas de su independización de España. Cabe mencionar que, Brasil fue la nación que más territorio boliviano ganó, con un total de 490.430 km².

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe
  • Perú (1909): mediante el 'Tratado Polo-Bustamante', la nación boliviana cedió al Perú cerca de 250.000 km². Esta zona productiva de quina abarcaba la cuenca de los ríos Madre de Dios y Purus, en la Amazonia.
  • Chile (1904): en el caso de Chile, Bolivia le cedió un total de 120.000 km², siendo estas la menor de sus pérdidas territoriales. Sin embargo, esta cesión significo a la nación boliviana quedarse sin salida al océano Pacífico.
  • Argentina (1893): debido al Tratado Quirno Costa - Vaca Guzmán, Bolivia cedió a Argentina un total de 170.758 km². Estas incluyen Atacama (126.000 km²) y alrededor de 300 km² de litoral sobre el Pacífico.
  • Brasil (1903): Brasil es el país que más terreno recibió de Bolivia, con un total de 490.430 km². Una parte de estas tierras fue considerada un 'regalo' del presidente Mariano Melgarejo.
  • Paraguay (1938): el país de Bolivia perdió la Guerra del Chaco y, como consecuencia, cedió 240.000 km² a Paraguay. Este hecho que quedó sellado en el Tratado de Paz, Amistad y Límites.
Notas relacionadas
El 'gigante' saudí que invertirá en Sudamérica más de 1.000 millones de dólares para exploraciones geológicas y mineras

El 'gigante' saudí que invertirá en Sudamérica más de 1.000 millones de dólares para exploraciones geológicas y mineras

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Detienen a sacerdote en España tras hallarle "tusi", peligrosa cocaína rosa, durante viaje de vacaciones

Detienen a sacerdote en España tras hallarle "tusi", peligrosa cocaína rosa, durante viaje de vacaciones

LEER MÁS
Muerte cruzada en Ecuador: ¿qué es y por qué la activó Guillermo Lasso?

Muerte cruzada en Ecuador: ¿qué es y por qué la activó Guillermo Lasso?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota