Este país de Sudamérica perdió cerca de un millón de kilómetros de terreno con Chile, Perú y otras 3 naciones vecinas. | Foto: composición LR/History Channel

Sudamérica ha sido escenarios de conflictos bélicos importantes como la Guerra del Pacífico, entre Perú y Chile, por la disputa de tierras entre países. Sin embargo, de los 12 países que conforman América del Sur, uno de ellos cedió cerca del 45% de sus territorios a cinco regiones tras perder varias de sus guerras. Este hecho se dio a solo 45 años de haber conseguido su independencia.

De acuerdo con los registros históricos, este país contaba con casi 2.363.769 km² cuando logró consolidarse como una nación en Sudamérica. Hoy en día, solo posee 1.098.581 km² de territorio. ¿De cuál se trata?

¿Qué país de Sudamérica cedió casi la mitad de su territorio a 5 países del continente?

Bolivia es el país que perdió más de un millón de km² (cerca del 45%) de su territorio. En tan solo 45 años, desde su independencia en 1825, la nación boliviana enfrentó tensos conflictos bélicos, siendo los más significativos su participación en la Guerra del Pacífico (1879-1884) y la Guerra del Chaco (1932-1935). Es así que cedió parte de su área a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

¿Cuánto territorio perdió Bolivia en las guerras?

Se estima que fueron un total de 1.265.188 km² los que perdió Bolivia en solo cuatro décadas de su independización de España. Cabe mencionar que, Brasil fue la nación que más territorio boliviano ganó, con un total de 490.430 km².

Perú (1909): mediante el 'Tratado Polo-Bustamante', la nación boliviana cedió al Perú cerca de 250.000 km². Esta zona productiva de quina abarcaba la cuenca de los ríos Madre de Dios y Purus, en la Amazonia.

Chile (1904): en el caso de Chile, Bolivia le cedió un total de 120.000 km², siendo estas la menor de sus pérdidas territoriales. Sin embargo, esta cesión significo a la nación boliviana quedarse sin salida al océano Pacífico.

Argentina (1893): debido al Tratado Quirno Costa - Vaca Guzmán, Bolivia cedió a Argentina un total de 170.758 km². Estas incluyen Atacama (126.000 km²) y alrededor de 300 km² de litoral sobre el Pacífico.

Brasil (1903): Brasil es el país que más terreno recibió de Bolivia, con un total de 490.430 km². Una parte de estas tierras fue considerada un 'regalo' del presidente Mariano Melgarejo.