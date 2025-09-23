Así es el histórico túnel que pasa 65 metros bajo el Canal de Panamá para la nueva línea del Metro

El túnel que forma parte de la futura Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un avance histórico al cruzar por debajo del Canal de Panamá, a una profundidad de 65 metros bajo el nivel del mar. La obra subacuática, de 4,5 kilómetros de largo, ha sido excavada en un 45 % mediante una tuneladora de gran escala.

Este logro marca un hito en la infraestructura del país, al tratarse de la primera vez que se construye un túnel que atraviesa el cauce de navegación del canal interoceánico. La maquinaria ya cruzó desde Farfán y se dirige ahora hacia la zona de Balboa, según informó el Metro de Panamá.

Una proeza de ingeniería bajo el Canal de Panamá

El túnel alcanzó su punto más profundo —equivalente a un edificio de 20 pisos— junto al cauce principal del Canal. El presidente José Raúl Mulino destacó el avance como un "hecho histórico" durante su rueda de prensa semanal, recordando que hace exactamente un año se puso en marcha la tuneladora.

"Llegamos a la máxima profundidad y ahora subimos para unir Farfán con Albrook. Créanme que ha sido una real proeza", dijo el mandatario. Por su parte, el director del Metro, César Pinzón, afirmó que se trata de un evento sin precedentes en la historia de Panamá.

La Línea 3 conectará la capital con Panamá Oeste

La Línea 3 del Metro busca aliviar el tráfico que diariamente enfrentan los habitantes de Panamá Oeste, quienes se trasladan a la capital para trabajar. Esta zona, cada vez más urbanizada, se ha convertido en una gran ciudad dormitorio sin una red de transporte masivo eficiente.

La nueva línea tendrá una longitud de 25 kilómetros en su primera fase, contará con 11 estaciones y partirá desde Albrook, atravesando sectores como Arraiján, Nuevo Chorrillo y Ciudad del Futuro. Se espera que beneficie a miles de usuarios diarios y reduzca los atascos viales.

Panamá, único país de Centroamérica con Metro

Panamá es actualmente el único país de Centroamérica que cuenta con un sistema de metro. La Línea 1 fue inaugurada en 2014 y la Línea 2 en 2019, ambas desarrolladas por el consorcio Odebrecht-FCC, involucrado en casos de corrupción en el país.

El costo total de estas dos líneas fue de 4.300 millones de dólares. Con la construcción de la Línea 3, Panamá consolida su liderazgo regional en movilidad urbana, al tiempo que enfrenta el desafío de conectar de forma eficiente sus áreas más pobladas.