Mundo

¿Estados Unidos planea una operación estilo Panamá en Venezuela? Analista advierte posible intervención militar

Con un despliegue en el Caribe, Trump eleva la presión sobre Venezuela. Maduro responde con una carta y llama al diálogo.

Expertos aseguran si Trump puede emular o no lo que pasó con Panamá.
Expertos aseguran si Trump puede emular o no lo que pasó con Panamá. | Composición LR

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado tras el reciente despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del Caribe. En declaraciones para Latino Actual, el analista político Benigno Alarcón advirtió que “la amenaza y la narrativa norteamericana apunta hacia una operación al estilo Panamá con Noriega”, sugiriendo que Washington podría considerar una acción similar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El operativo incluye ocho buques de guerra, más de 10 cazas F-35 y un submarino de propulsión nuclear, una demostración de fuerza inusual en la región. Desde su inicio, las autoridades estadounidenses informaron la intercepción de cinco embarcaciones ligadas al narcotráfico, con alrededor de 20 presuntos implicados detenidos.

PUEDES VER: El futuro de Bolivia en juego: inflación y escasez a un mes de las elecciones presidenciales que marcaría el fin político de Evo Morales

lr.pe

Trump intensifica su estrategia: ¿una intervención bajo el argumento antinarcóticos?

La estrategia actual recuerda a la Operación Causa Justa de 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá con el objetivo de capturar a Manuel Noriega, acusado de liderar actividades criminales vinculadas al narcotráfico. El exdictador fue extraditado, juzgado y condenado por tribunales estadounidenses.

En el caso venezolano, Estados Unidos mantiene recompensas que suman US$90 millones por la captura de altos funcionarios del chavismo, incluyendo a Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Para Alarcón, esto refuerza la posibilidad de una operación dirigida a desarticular redes como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, catalogadas como amenazas por el Departamento de Estado.

“El objetivo sería forzar una fractura interna que facilite una transición. Pero si no hay una solución política, la presión podría derivar en una intervención externa”, explicó el analista.

PUEDES VER: Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían alianza con Israel

lr.pe

Maduro propone diálogo en respuesta a la presión militar

Ante el incremento de tensiones, Nicolás Maduro optó por una postura conciliadora. El 21 de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez difundió una carta enviada por el mandatario venezolano a Trump, en la que rechazó los señalamientos de narcotráfico y propuso una vía diplomática.

“El 87% de la droga producida en Colombia se dirige a EE.UU., y solo un 5% intenta cruzar por Venezuela, donde es incautada y destruida”, afirmó en el documento. Asimismo, invitó a establecer contacto directo a través del enviado especial Rick Grenell, con el objetivo de superar “ruidos mediáticos y fake news”.

El mensaje busca desactivar cualquier intento de confrontación directa y muestra un giro en la estrategia de Caracas, que intenta evitar una escalada con consecuencias regionales.

