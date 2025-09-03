Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

El Pleno del Congreso aprobó declarar como una "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada al régimen de Venezuela, liderado por el dictador Nicolás Maduro. La moción presentada por el grupo parlamentario de Renovación Popular fue aceptado con 73 votos a favor. Sin embargo, 27 congresistas votaron en contra y 5 en abstención.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La propuesta aprobada fue en la misma línea que otros países como Ecuador, Argentina y Paraguay, quienes calificaron a este grupo como una amenaza a la población nacional.

Moción aprobada en el Congreso

De acuerdo con la moción del grupo parlamentario, este pedido se debe al "grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos".

De igual manera, con la aprobación en el Pleno se "exhorta al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la política exterior, de seguridad y defensa nacional, a fin de que el Perú se sume a la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal".

Ahora, queda en manos del Gobierno de Dina Boluarte oficializar la moción aprobada en el Congreso o rechazarla, según lo crea conveniente. "Transcribir y remitir la presente moción al Poder Ejecutivo para que en el marco de sus competencias tomen las acciones correspondientes para proteger el Estado de derecho, la seguridad interna y la democracia en el país".

Esta propuesta fue aprobada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyera que el Cártel de los Soles está liderado por Maduro y altos funcionarios de su administración. También se indicó que esta organización proporciona insumos a otros grupos, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Por esta razón, desde el 25 de julio, el cártel ha sido clasificado como parte de organizaciones terroristas a nivel global.

Ecuador, Paraguay y Argentina ya han declarado el Cártel de los Soles como organización terrorista

Posteriormente, varios países catalogaron a la mencionada organización como terrorista. Ecuador fue el primero en hacerlo, declarando el 15 de agosto que dicho cártel constituye "una amenaza para la población nacional, el orden establecido, la soberanía y la integridad del Estado". Luego, Paraguay adoptó una medida similar a través de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña el 21 de agosto. Argentina se unió a esta lista el 26 de agosto.

Con ese contexto, la propuesta legislativa fundamentó su solicitud en línea con "lo que ya han realizado naciones democráticas como Argentina, Ecuador y Paraguay".