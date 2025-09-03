HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

El líder del Chavismo minimizó la acusación de ser líder del narcotráfico y advirtió que Estados Unidos se despliega cerca de Venezuela por un solo objetivo, que es 'apoderarse' del petróleo, el gas y el oro.

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'.
Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. | Foto: composición LR/ AFP/EFE

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado un nivel mayor tras la confirmación de Donald Trump sobre el ataque a una embarcación cargada de drogas con destino a EE.UU. que ocasionó la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua. El mandatario Nicolás Maduro aseguró que el reciente aumento de la presencia militar estadounidense en aguas caribeñas cercanas al país llanero, son un despliegue que obedece al interés de Washington en las riquezas naturales venezolanas y a un proyecto de dominación regional en Latinoamérica.

Estados Unidos ha declarado recientemente a Nicolás Maduro como el jefe del 'Cartel de los Soles' (facción acusada de promover el narcotráfico a nivel internacional); por lo que, ha intensificado la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en el mar del Caribe: desplegaron una flota de destructores lanzamisiles y un submarino de ataque.

PUEDES VER: Trump confirma la muerte de 11 "narcoterroristas" del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de querer "gratis" las riquezas naturales de Venezuela

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro advirtió que EE. UU. envió “ocho barcos de guerra” armados con “1.200 misiles” a las proximidades del país. Según el mandatario, esa presencia va más allá de una operación antidrogas que "nadie se cree" y se explica por el deseo de controlar el petróleo, el gas —del que aseguró que Venezuela posee la cuarta reserva mundial— y "una de las primeras" del oro venezolano.

"Ellos vienen (…) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas... Ese petróleo no le pertenece a Maduro, no a los gringos, sino a la población. Vienen por las riquezas naturales y la tierra fértil", mencionó en su discurso Maduro.

Maduro también afirmó que detrás del despliegue militar estadounidense se encuentra una campaña comunicacional orquestada por el secretario de Estado Marco Rubio, a quien calificó como “el señor de la guerra”, y a quien acusó de querer convertir al presidente Trump en cómplice de una agresión imperial.

En alusión al potencial uso de la fuerza de las Fuerzas Militares de EE. UU., Maduro amenazó que su país "enfrentaría" cualquier agresión con una lucha armada: “La república en armas”, aseguró, en un mensaje al público nacional e internacional.

