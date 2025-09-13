RedNote ganó popularidad en Estados Unidos, luego de que el gobierno bloqueara TikTok. | Foto: AFP

RedNote ganó popularidad en Estados Unidos, luego de que el gobierno bloqueara TikTok. | Foto: AFP

El organismo regulador de internet de China anunció medidas disciplinarias contra RedNote, el "Instagram chino", incluyendo sanciones por su gestión de contenidos, especialmente por promover en exceso contenidos triviales.

La aplicación, que en chino se llama Xiaohongshu, fue diseñada para que los usuarios publiquen contenidos apolíticos sobre cocina, deportes, tendencias, celebridades, decoración, entre otros similares.

Acusan a RedNote de promover contenidos triviales

En un comunicado, el regulador de internet aseguró que las personas responsables de la plataforma serán sancionadas, ya que la empresa incumplió su responsabilidad principal de gestión de contenidos.

"Estas medidas incluyen una convocatoria a entrevistas, orden de corregir las infracciones en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas", indicó la agencia en su documento, sin dar detalles sobre las sanciones.

El organismo chino reprocha específicamente a la plataforma su falta de diligencia para asumir su responsabilidad principal en la gestión del contenido difundido en línea.

Las críticas apuntan a que RedNote estaría promoviendo excesivamente las noticias personales de celebridades y contenidos triviales, los cuáles terminan afectando el ecosistema de internet.

RedNote revela que trabajará en rectificación

Los responsables de Xiaohongshu aceptaron la sanción y aseguraron se debió a su mala gestión de sus búsquedas de tendencia. Asimismo, anunciaron la creación de un grupo de trabajo dedicado a la rectificación.

RedNote se lanzó en Shanghái en 2013 y tiene cientos de millones de usuarios activos mensualmente. Al igual que otras aplicaciones chinas, el contenido publicado puede ser eliminado por los equipos de moderación de la plataforma.

La aplicación se ha convertido en una referencia para los amantes de los viajes, quienes pueden encontrar consejos sobre visitas a sitios turísticos, restaurantes y puntos de interés, publicados por otros usuarios.

Al igual que en Instagram y TikTok, la plataforma acoge a muchos "influencers" que promocionan productos a cambio de una retribución financiera.

Mira lo último de TECHMOOD Martes y jueves a las 3:00 p.m. Ver ahora

En enero pasado, la aplicación china ganó mucha notoriedad luego de que miles de usuarios de Estados Unidos se refugiaran allí, ante una posible prohibición de TikTok en su país.