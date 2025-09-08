HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El megaproyecto flotante de China con el que se busca revolucionar la industria petrolera de Latinoamérica: producirá 60.000 barriles diarios

China despliega un ambicioso megaproyecto petrolero en Latinoamérica con una plataforma flotante única sobre un emblemático lago de la región. Se estima que cuadruplicará la producción en los próximos años.

La plataforma Alula navegó más de 15.000 kilómetros desde China hasta su destino en Latinoamérica. Foto: difusión
La plataforma Alula navegó más de 15.000 kilómetros desde China hasta su destino en Latinoamérica. Foto: difusión

En un movimiento estratégico que redefine la participación extranjera en la industria energética de Latinoamérica, China ha puesto en marcha un megaproyecto petrolero que promete transformar la actividad en uno de los lagos más emblemáticos de la región. La plataforma flotante Alula, recientemente llegada desde Asia, es la pieza clave de una iniciativa valorada en 1.000 millones de dólares, diseñada para incrementar de forma sustancial la producción de crudo en un territorio clave para el sector energético latinoamericano.

La operación está liderada por la compañía China Concord Resources Corp (CCRC), bajo un contrato de producción compartida a 20 años con la petrolera estatal local. Este acuerdo no solo marca el regreso de la inversión privada internacional al sector, sino que también representa una apuesta de largo plazo por parte del gigante asiático, decidido a fortalecer su presencia en la región mediante infraestructura avanzada y tecnología especializada.

¿En qué país de Latinoamérica se está construyendo el megaproyecto petrolero de China?

El país elegido por China para desplegar su nueva estrategia energética en Latinoamérica es Venezuela, una nación que, a pesar de contar con una de las mayores reservas probadas de crudo del planeta, ha sufrido una caída drástica en su producción debido a años de sanciones internacionales, desinversión y deterioro de infraestructura.

El estado Zulia, al occidente del país, fue el escenario del arribo de la estructura Alula, una unidad marina autoelevable con bandera de Santo Tomé y Príncipe. La plataforma zarpó desde el puerto de Zhoushan, China, y cruzó el puente sobre el lago de Maracaibo para instalarse en las cercanías del municipio Lagunillas, uno de los principales centros históricos de producción petrolera en Venezuela.

La elección de Venezuela no es casual. Con una producción estabilizada en torno a 1 millón de barriles diarios en 2025, y exportaciones que alcanzaron los 966.500 barriles diarios el mes pasado, su punto más alto en nueve meses, según cifras reportadas por Reuters, el país aún representa una oportunidad estratégica para actores internacionales que buscan posicionarse en el sector energético latinoamericano.

¿En qué consiste el megaproyecto de China sobre el lago de Maracaibo?

El megaproyecto liderado por CCRC tiene como eje central la rehabilitación de al menos 100 pozos petroleros inactivos en los campos Lago Cinco y Lagunillas. Para ello, la compañía ha desplegado técnicos y expertos chinos que trabajarán junto a personal venezolano con el objetivo de elevar la producción actual de 12.000 barriles diarios a 60.000 barriles por día (bpd) hacia finales de 2026.

La plataforma flotante Alula servirá como núcleo operativo para esta expansión. Su diseño permite operaciones en aguas someras con una alta estabilidad, lo cual resulta esencial en el entorno técnico del lago de Maracaibo. Además, esta instalación se considera la primera obra de infraestructura petrolera de gran escala en el lago en varios años, lo que subraya la magnitud del compromiso del país asiático con el proyecto. El esquema productivo contempla una distribución estratégica del crudo:

  • El petróleo ligero será destinado directamente a Pdvsa para su uso interno y refinación.
  • El crudo pesado, por su parte, se exportará a China, fortaleciendo así los lazos comerciales entre ambas naciones y asegurando una vía estable de suministro energético para el país asiático.

¿Para cuándo estaría culminado el megaproyecto?

Según los planes anunciados por los voceros del proyecto y lo reportado por medios internacionales, el objetivo es culminar el incremento de la producción a 60.000 bpd para el cuarto trimestre de 2026. Este plazo incluye la rehabilitación de pozos, la puesta en marcha completa de la plataforma flotante y el establecimiento de rutas logísticas seguras para el transporte del crudo. La ejecución del proyecto se realiza en fases:

  • Fase 1 (2024-2025): traslado, instalación y calibración de la plataforma flotante Alula.
  • Fase 2 (2025-2026): reactivación de los primeros pozos y estabilización de la producción en 30.000 bpd.
  • Fase 3 (finales de 2026): expansión total hasta alcanzar los 60.000 barriles diarios proyectados.

Esta operación representa un paso audaz en medio del contexto complejo que vive la industria petrolera venezolana, y refleja una estrategia de largo plazo por parte de China, que ha redoblado su interés en los recursos naturales de Latinoamérica como parte de su política de expansión global.

