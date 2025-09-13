HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estas son las tres flotas navales más grandes del mundo, según Global Firepower: más del doble que la mejor de Sudamérica

A pesar de encabezar en número, China tiene un desplazamiento total de 2,8 millones de toneladas, superado por Estados Unidos con 4,1 millones, lo que resalta su predominancia en capacidad operativa.

China encabeza el ranking mundial de poder naval con una flota de 754 buques de guerra y submarinos activos. Foto: Dreamstime/TCA
China encabeza el ranking mundial de poder naval con una flota de 754 buques de guerra y submarinos activos. Foto: Dreamstime/TCA

De acuerdo con el ranking Global Firepower 2025, China encabeza la lista de las flotas navales más grandes del mundo, con un total de 754 buques de guerra y submarinos activos. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, con 440 embarcaciones registradas, mientras que Rusia ocupa el tercer puesto con 419 naves, consolidando su presencia en el ámbito naval.

Sin embargo, al considerar la capacidad de desplazamiento por tonelaje, que mide la fuerza operativa más allá de la cantidad de unidades, la jerarquía se invierte. Estados Unidos mantiene la supremacía con más de 4,1 millones de toneladas, seguido de China con aproximadamente 2,8 millones y Rusia con cerca de 1,2 millones. Estos datos muestran que, Pekín solo lidera en número de embarcaciones.

PUEDES VER: China abre el puente más largo del mundo sostenido por cables: una megaobra de 10,3 km que reduce viajes 20 minutos

lr.pe

China tiene la mayor fuerza naval del mundo

China encabeza el ranking mundial de poder naval con una flota de 754 buques de guerra y submarinos activos, la más numerosa del planeta. Según Global Firepower, su fuerza marítima incluye 50 destructores, 47 fragatas, 72 corbetas y 61 submarinos, además de portaviones, portahelicópteros y barcos patrulleros, lo que refleja la magnitud de su expansión militar en los últimos años.

El peso de esta capacidad se traduce en un desplazamiento total de 2. 857.143 toneladas, posicionando a China como un actor central en los mares de Asia y el Pacífico. Aunque su tonelaje se mantiene por debajo del de Estados Unidos, la amplitud de su flota le permite proyectar poder en múltiples frentes y consolidar su estrategia de dominio regional y creciente influencia global.

Esta es la segunda mayor flota naval del mundo

Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el ranking de flotas navales más grandes del mundo, con 440 buques y submarinos activos, según Global Firepower. Su fuerza marítima está conformada por 81 destructores, 11 portaviones, 9 portahelicópteros y 70 submarinos, además de fragatas, patrulleros y barcos de guerra de minas, lo que le otorga una capacidad de despliegue global sin precedentes.

Aunque se sitúa detrás de China en número de embarcaciones, Estados Unidos mantiene la superioridad en capacidad de desplazamiento, con 4.168.037 toneladas. Esta cifra, la más alta del mundo, confirma su liderazgo en potencia operativa y logística, respaldado por una red de bases en los cinco continentes y una tecnología naval que continúa marcando la pauta en la defensa marítima internacional.

Rusia es la mayor flota naval en el mundo, según GFP

Rusia se ubica en el tercer lugar del ranking naval de Global Firepower, con un total de 419 buques y submarinos activos. Su flota incluye 10 destructores, 12 fragatas, 83 corbetas y 63 submarinos, además de portahelicópteros, buques patrulleros y unidades de guerra de minas. A pesar de no ser la más numerosa, la Armada rusa se mantiene como una de las más relevantes del mundo.

En términos de capacidad de desplazamiento, Rusia registra alrededor de 1. 260.447 toneladas, una cifra menor frente a China y Estados Unidos, pero que le permite sostener operaciones de defensa y proyección de poder en múltiples teatros. Su flota se complementa con un importante arsenal de misiles navales y submarinos nucleares.

¿Cuál es el país de Sudamérica con la mayor fuerza naval?

Colombia se ubica en el puesto 10 a nivel mundial en el ranking de flotas navales de Global Firepower 2025, con un total de 233 buques y submarinos activos. Esta cifra coloca a la Armada colombiana como una de las más numerosas no solo de la región, sino también del mundo, al contar con una amplia gama de embarcaciones, desde patrulleros y corbetas hasta unidades de apoyo y fluviales.

Aunque gran parte de su flota está compuesta por embarcaciones ligeras destinadas a operaciones en ríos y costas, el volumen total refleja la importancia estratégica que Colombia otorga a la defensa marítima y fluvial.

