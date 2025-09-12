El cacao ecuatoriano se posiciona como el más poderoso de América Latina. | Weekend

Durante años, países como Colombia y Perú destacaron por su cacao, tanto en calidad como en presencia internacional. Sin embargo, los datos más recientes han reconfigurado el panorama: Ecuador se consolida como el mayor exportador de cacao en América Latina, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Cacao (ICCO).

América Latina no lidera el mercado mundial en volumen, pero sí gana protagonismo por su oferta de cacao fino, sus prácticas sostenibles y su capacidad exportadora. En este contexto, Ecuador ha escalado posiciones hasta convertirse en el nuevo referente regional.

Ecuador lidera la exportación de cacao en América Latina

Con una producción anual de 480.000 toneladas, Ecuador no solo es el mayor productor de cacao en América Latina, sino también el principal exportador de la región. Este crecimiento representa un aumento del 12 % respecto a la temporada anterior, y su cacao fino de aroma es altamente valorado por las principales industrias chocolateras del mundo.

La consolidación de su liderazgo exportador responde a múltiples factores: políticas agrícolas favorables, acceso a mercados internacionales, certificaciones de calidad y un ecosistema productivo que ha sabido posicionar al país en la elite del cacao global.

Perú, Colombia y Brasil: competidores regionales con modelos distintos

Detrás de Ecuador, varios países latinoamericanos siguen teniendo un peso importante en el mercado del cacao, aunque con volúmenes y enfoques distintos:

Perú produjo alrededor de 100.000 toneladas en 2024, con un notable crecimiento del 48 % en sus exportaciones, gracias a su cacao orgánico y de comercio justo.

Colombia alcanzó una producción de 73.000 toneladas en el mismo periodo. Su modelo apuesta por la calidad, la trazabilidad y los productos con denominación de origen.

Brasil, aunque con una producción considerable (entre 220.000 y 287.800 toneladas, según la fuente), destina gran parte al consumo interno y ha experimentado una ligera caída del 1 % respecto a 2023.

Cada país ha adoptado su propio enfoque: Perú y Colombia se destacan por la calidad y sostenibilidad, mientras que Brasil y Ecuador apuntan a escala y posicionamiento internacional.

Costa de Marfil domina el mercado mundial, pero enfrenta desafíos

A nivel global, el primer lugar en la producción de cacao pertenece a Costa de Marfil, con aproximadamente 1.850.000 toneladas anuales en la temporada 2024/2025. Esta cifra representa cerca del 38 % de la producción mundial, lo que la consolida como la principal potencia cacaotera del planeta.

No obstante, enfrenta un panorama incierto: ha tenido dos cosechas consecutivas por debajo del promedio y, según Reuters, podría sufrir una nueva caída del 10 % en la campaña 2025/2026, a pesar de algunas mejoras climáticas. Esta situación podría abrir espacio para que países latinoamericanos ganen terreno en el mercado internacional.

El ranking de los 10 mayores productores de cacao del planeta