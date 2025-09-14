HOYSuscripcion LR Focus

Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Mundo

Estados Unidos y China definen el futuro de TikTok y la guerra comercial en reuniones claves en España

Desde este domingo hasta el miércoles, Estados Unidos y China negocian en Madrid, España, en el marco de una cuarta reunión sostenida mediante contactos diplomáticos, tras la suspensión de la imposición de gravámenes.

Diplomáticos de EE. UU. y China se reunirán entre el domingo y el miércoles para tratar asuntos comerciales.
España recibió en la ciudad de Madrid a las delegaciones de Estados Unidos y China con el objetivo de mejorar sus relaciones comerciales, marcadas por la incertidumbre que genera la tregua en la imposición de aranceles. La delegación estadounidense estuvo encabezada por Scott Bessent, secretario del Tesoro, mientras que He Lifeng representó a China. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, fue el encargado de recibir a ambos funcionarios en su sede.

Las reuniones, que se realizan desde este domingo y continuarán hasta el miércoles, se desarrollan en un contexto en el que Estados Unidos impone un 30% de aranceles a productos chinos. De forma similar, Pekín aplica un 10% a las importaciones provenientes de ese país. En agosto, el intercambio económico entre ambas naciones se ubicó en un 11%, lo que representó una reducción en comparación con meses anteriores.

España, en una nota difundida por su Gobierno, agradeció a Estados Unidos y China la confianza depositada al elegir su territorio como sede de la cuarta ronda de reuniones, tras las realizadas en Ginebra, Londres y Estocolmo. "La política exterior española apuesta por la diplomacia y la negociación para lograr el entendimiento entre naciones", se indica en el documento.

PUEDES VER: La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

lr.pe

Estados Unidos y China discuten el futuro de TikTok en ronda de negociaciones

En la agenda de las reuniones entre diplomáticos chinos y estadounidenses figura la definición del futuro de TikTok. Esta semana, el permiso de la red social china para operar en Estados Unidos podría expirar si no se alcanza un acuerdo sobre su propiedad. Sin embargo, desde el Departamento del Tesoro señalaron que el caso TikTok es un asunto de "interés mutuo" para ambas naciones, en un contexto donde también se abordarán temas de seguridad nacional, económica y comercial.

Las reuniones entre diplomáticos de ambas potencias no solo buscan ser una vía para resolver la guerra arancelaria y definir el incierto futuro de TikTok, sino también allanar el camino hacia un eventual encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Corea del Sur. Esta no será la única movilización de representantes estadounidenses en Europa, ya que Scott Bessent, funcionario del Departamento del Tesoro, se reunirá en Londres con Keir Starmer para abordar asuntos relacionados con el sector empresarial de ambos países. Posteriormente, Donald Trump realizará una visita oficial al rey Carlos III.

PUEDES VER: La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

lr.pe

Las repercusiones de los aranceles de Estados Unidos a China

Un informe de RTVE revela que las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump aún no tienen el efecto deseado. Entre enero y junio, se generaron desbalances que superan los 160 millones de dólares, lo que representa un aumento del 40 % en comparación con 2024. Trump insiste en que sus medidas “ahorrarán 4 billones de dólares”; sin embargo, expertos advierten que los resultados reales podrían tardar en materializarse.

Eduardo Bolinches, en entrevista con el mencionado medio español, asegura que muchas empresas adelantaron sus importaciones para esquivar los aranceles, lo que infló artificialmente las cifras de entrada de productos extranjeros. En la misma línea, Cristina Peña, directora de Tucomex, señala que la estrategia de Trump ha provocado efectos contrarios a los que su Administración planteó en un inicio.

