El streamer español Ibai Llanos publicó un reel en su cuenta de Instagram el 11 de septiembre, en el que realiza una actualización oficial de la final del 'Mundial de desayunos', en la que se enfrentan Perú y Venezuela. En el video, ofrece una versión oficial de la organización sobre la cantidad de votos acumulados por cada país y señala lo siguiente: “No puede estar más igualado”.

Además, el creador de contenido anunció la fecha de cierre del concurso, la cual detalló que será el sábado 13 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. Estos serían los horarios para Perú y Venezuela:

Perú: 12:00 a. m.

Venezuela: 1:00 p.m.

