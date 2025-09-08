HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"¡Váyanse ahora!": Netanyahu amenaza con expulsar a la población de Gaza tras el aumento de los ataques israelíes

A través de un video, el ministro de Israel instó a los civiles a abandonar la ciudad, ya que el ejército ha intensificado su ofensiva.

Netanyahu instó a los residentes de la ciudad de Gaza a abandonar la zona.
Netanyahu instó a los residentes de la ciudad de Gaza a abandonar la zona. | Composición LR | Omar Neyra

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a través de un video a los residentes de la Ciudad de Gaza a evacuar la zona, donde el ejército israelí ha intensificado su ofensiva. "En dos días hemos destruido 50 torres terroristas, y este es solo el comienzo de las maniobras terrestres", declaró.

"¡Váyanse ahora!", exclamó con firmeza Benjamín Netanyahu, al señalar que en dos días habían derrumbado 50 torres terroristas. Sus declaraciones se produjeron tras el anuncio de que cuatro soldados del ejército israelí murieron en combate en el norte de la Franja de Gaza este lunes.

PUEDES VER: Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

lr.pe

Israel derriba torre que albergaba oficinas de grupo de derechos humanos en Gaza

El ejército de Israel derribó la torre al-Roya en la ciudad de Gaza poco después de emitir una advertencia dirigida a ese edificio. El bombardeo del bloque, de 12 pisos, forma parte de una nueva táctica de presión para expulsar a la población palestina, que incluye la demolición de los últimos grandes inmuebles que permanecen en pie tras dos años de ofensiva.

Horas antes, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí en árabe, publicó una advertencia en sus redes sociales en la que pedía a la población civil abandonar el edificio y sus alrededores. Según indicó, la estructura era utilizada por el grupo Hamás como "infraestructura terrorista".

La torre al-Roya era de vital importancia, según el Centro Palestino de Derechos Humanos (PHCR, por sus siglas en inglés). El edificio albergaba clínicas médicas, instalaciones deportivas y oficinas empresariales, además de funcionar como sede principal del organismo en el enclave. Sin embargo, el ejército israelí habría cometido algunas irregularidades al utilizar la torre como base militar. No es la primera vez que se destruyen oficinas de este tipo: también fueron atacadas instalaciones en Jabalia, al norte, y en Khan Younis, al sur.

PUEDES VER: Milei acepta "una clara derrota" tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, pero niega algún cambio en su gestión

lr.pe

Más de 64.500 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí

Con los últimos ataques, el número de personas fallecidas en Gaza asciende a 64.522 y el de heridas a 163.096, desde el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás el 7 de octubre de 2023. De ese total, 11.976 muertes se han registrado desde la ruptura del alto el fuego el pasado 18 de marzo, según un informe del Ministerio de Sanidad en Gaza, bajo control de Hamás.

En un comunicado difundido por Telegram, el Ministerio de Sanidad informó que, en las últimas 24 horas, se han registrado 67 muertes y 320 personas heridas. Además, al menos 14 personas fallecieron mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria.

