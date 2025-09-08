Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en Buenos Aires, el presidente Javier Milei admitió públicamente la derrota de su partido, La Libertad Avanza, frente a Fuerzas Patria. "Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. […] Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", expresó el mandatario.

No obstante, Milei remarcó que este desenlace electoral no implica cambios en el rumbo de su gestión. El presidente argentino aseguró que continuará aplicando las mismas políticas económicas, incluso con mayor intensidad. “No se retrocede ni un milímetro”, señaló, subrayando que profundizará las medidas que, según él, llevaron la tasa inflacionaria del 300 % al 20 %.

El peronismo se impone en las elecciones en Argentina

Con el 99 % de las mesas escrutadas, al amanecer de este lunes la coalición peronista Fuerza Patria (FP) ganaba la elección con el 47,2 % de los votos, en tanto que el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), alcanzaba 33,7 %. Estos comicios, que involucraron a un padrón superior a los 14 millones de ciudadanos, definieron la renovación de 23 bancas en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados.

Más allá de tratarse de cargos locales, la contienda fue leída como un pulso político entre el presidente Milei y los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. La victoria de Fuerza Patria generó celebraciones espontáneas en los alrededores de la residencia de la exmandataria, donde decenas de simpatizantes se congregaron para destacar el triunfo que refuerza el liderazgo del peronismo.

"Tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos"

Cristina Fernández de Kirchner reapareció tras la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Buenos Aires con un mensaje cargado de críticas a Milei. A través de su cuenta en X, la exmandataria cuestionó la política social y económica del Gobierno, acusándolo de marginar a sectores vulnerables mientras señalaba supuestos actos de corrupción ligados a su entorno cercano.

"Estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto. Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas", señaló Kirchner.

En su publicación, Kirchner advirtió que la situación de los trabajadores es cada vez más crítica por el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo, y llamó al presidente a “salir de la burbuja”. Además, anticipó que en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre el peronismo y el kirchnerismo tendrán una presencia aún más fuerte.