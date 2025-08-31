HOYSuscripcion LR Focus

Medios globales se unen este 1 de septiembre por la libertad de prensa en la Franja de Gaza

Más de 250 medios de comunicación de alrededor de 70 países se unen en un movimiento a gran escala para denunciar el asesinato de periodistas en Palestina.

Comunicado de RSF a raíz de la convocatoria global en busca de justicia para el periodismo en Gaza.
Comunicado de RSF a raíz de la convocatoria global en busca de justicia para el periodismo en Gaza.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano mundial Avaaz anunciaron una movilización mediática masiva para exigir justicia por los crímenes cometidos por el gobierno de Israel contra periodistas en Palestina. La reunión tiene como objetivo solicitar la protección y evacuación del personal de prensa, así como demandar acceso independiente para los medios de comunicación internacionales.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que el Ejército israelí inició su ofensiva militar contra Hamás, más de 210 periodistas han perdido la vida mientras ejercían su labor de informar al mundo sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

Thibaut Bruttin, director general de RSF, destacó que esta reunión busca presionar a los líderes mundiales para que detengan al Ejército israelí y pongan fin a los crímenes contra periodistas.

Para más información sobre este evento internacional en defensa del periodismo en Gaza, diríjase al siguiente enlace:

