En una publicación en Truth Social, Donald Trump lanzó su “última advertencia” a Hamás. | AFP

Donald Trump lanzó una última advertencia a Hamás para que libere a los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos advirtió: "No habrá otra", en alusión a las oportunidades que, según él, se ofrecieron mediante condiciones para poner fin a la guerra.

El impulsor del lema Make America Great Again —conocido por sus siglas MAGA— señaló que ya había advertido al movimiento terrorista Hamás sobre las consecuencias de no aceptar dichas condiciones y afirmó que esta será la última advertencia.

Donald Trump lanza en Truth Social su 'última amenaza' a Hamás.

Cronología de las advertencias de Trump a Hamás

En marzo de 2025, Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamás tras reunirse en la Casa Blanca con ocho rehenes liberados. Ese episodio marcó el inicio de una serie de exigencias del presidente de Estados Unidos hacia la organización, en las que reclamó “la liberación inmediata de todos los rehenes restantes” y la entrega de los cuerpos de los fallecidos.

Desde el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás capturó a 251 rehenes. Según información de la agencia AFP, se estima que 47 de ellos aún permanecen en territorio palestino. Además, el ejército de Israel sostiene que 25 han muerto y que continúa la búsqueda para recuperar sus restos.

El Hamás dispuesto a "sentarse en la mesa de negociaciones"

En un comunicado, el movimiento islamista palestino Hamás afirmó estar dispuesto a reanudar "inmediatamente" las negociaciones tras recibir una nueva propuesta de Washington, difundida a través de una publicación de Donald Trump.

"Recibimos, a través de mediadores, algunas propuestas de Estados Unidos para lograr un alto el fuego (…) y Hamás afirma estar dispuesto a participar de inmediato en la mesa de negociaciones", aseguraron.

Axios revela propuesta de Trump para negociar liberación de rehenes y alto el fuego en Gaza

Según Axios, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, presentó a Hamás una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo global que incluya la liberación de rehenes y un alto el fuego con Israel. El movimiento palestino aseguró estar dispuesto a discutir la iniciativa bajo condiciones como la retirada israelí de Gaza y la creación de un comité de gestión palestino. Desde Israel, el Foro de Familias de Rehenes calificó la propuesta como “un verdadero avance” hacia un posible acuerdo regional.