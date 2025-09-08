HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

El presidente de China aseguró, además, que las guerras comerciales "perturban gravemente la economía mundial y socavan las normas del comercio internacional".

El presidente de China afirmó que las guerras comerciales y arancelarias solo “desestabilizan”.
El presidente de China afirmó que las guerras comerciales y arancelarias solo “desestabilizan”. | Composición LR

El presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado este lunes a todos los países miembros de los BRICS, "situados a la vanguardia del Sur Global", a actuar según el espíritu de apertura, inclusión y cooperación, y a defender conjuntamente el multilateralismo y el sistema comercial multilateral.

Además, el mandatario chino aseguró que su país está dispuesto a colaborar con las naciones que conforman esta asociación económico-comercial para poner en práctica la Iniciativa del Desarrollo Global —objetivo de desarrollo sostenible— y promover una cooperación de alta calidad entre todos los miembros.

De igual manera, sostuvo que el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo "son cada vez más frecuentes", al igual que las guerras comerciales y arancelarias, que "perturban gravemente la economía mundial y socavan las normas del comercio internacional".

Xi Jinping pide fortalecer la democracia y dar más representación a Sudamérica

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó ante los países miembros de los BRICS que se debe "promover una democracia más inclusiva en las relaciones internacionales y aumentar la representación de Sudamérica".

"Independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, debemos mantener nuestro compromiso con la construcción de una economía global abierta, con el fin de compartir oportunidades y lograr resultados beneficiosos para todos", aseguró el mandatario, quien además impulsó una iniciativa de gobernanza global para desarrollar un sistema "más justo y equitativo", sobre la base del principio de consulta amplia, contribución conjunta y beneficio compartido.

Xi también sostuvo que la defensa del multilateralismo y del nuevo orden mundial debe hacerse de la mano con las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, sobre la base del derecho internacional. "Como dice un proverbio chino: 'Se necesita un buen herrero para forjar un buen acero'", concluyó. Finalmente, pidió solidaridad y cooperación para fomentar la sinergia en favor del desarrollo común.

Brasil convoca cumbre virtual del BRICS en rechazo a sanciones de EE. UU.

Este lunes 8 de septiembre, los presidentes de los países BRICS participaron en una cumbre extraordinaria convocada por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La reunión, realizada de forma virtual, tuvo como objetivo abordar el impacto de las sanciones y aranceles impuestos por Estados Unidos, especialmente contra los países del Sur Global, e identificar acciones conjuntas de respuesta frente a las medidas coercitivas aplicadas contra India y Brasil.

El jefe de Estado brasileño aseguró que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump limitan el comercio entre países aliados. Además, denunció una estrategia de "divide y vencerás" por parte de Washington. También hizo un llamado a los BRICS para actuar de manera unida y proteger su soberanía económica.

