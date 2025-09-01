Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil
La última actualización de Telegram trajo una función que permite a los usuarios añadir su música favorita en el perfil. ¿Quieres saber cómo?
Desde hace algunos años, Telegram ha crecido de forma exponencial, gracias a las nuevas funciones que sus desarrolladores implementan constantemente. En los últimos días, la aplicación de mensajería creada por los hermanos Pável y Nikolái Dúrov anunció la llegada de una increíble característica y miles de cibernautas quedaron impactados al conocerla.
En su blog oficial, la compañía anunció el lanzamiento de la versión 12.00 de Telegram, una actualización cargada de funciones innovadoras que WhatsApp, su principal competidor, todavía no ha implementado. Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de que los usuarios añadan sus canciones preferidas en sus perfiles. Te contamos.
¿En qué consiste esta nueva función?
De acuerdo con la publicación, los usuarios que instalen la nueva versión de Telegram podrán incorporar archivos de audio desde cualquiera de sus conversaciones, sean privadas o grupales. Una vez seleccionada la canción que deseen añadir en su perfil, esta se mostrará en una elegante barra ubicada justo debajo de su foto principal.
"A medida que agregas pistas a tu perfil, automáticamente se elabora una lista de reproducción que incluye las anteriores", sostiene Telegram, compañía cuya sede central está en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Además de la música en el perfil, los desarrolladores de la plataforma adelantaron que llegarán otras sorpresas interesantes.
Por ejemplo, los perfiles en dispositivos Android ahora tienen un diseño renovado y elegante, acompañado de animaciones de desplazamiento que inicialmente fueron introducidos en iOS. Asimismo, los usuarios pueden elegir qué pestaña se mostrará primero cuando alguien visite su perfil, para resaltar mejor sus historias guardadas o sus colecciones de regalos.
¿Cómo agregar música en tu perfil de Telegram?
Como mencionamos, añadir música en tu perfil de Telegram es bastante sencillo y no requiere instalar ninguna aplicación externa desarrollada por terceros. Solo basta con ingresar a la Play Store o App Store, actualizar la plataforma de mensajería instantánea, y seguir estos sencillos pasos desde tu teléfono inteligente:
- Abre cualquier conversación de Telegram y pulsa una canción que hayas recibido o enviado
- En la parte superior, aparecerá un cintillo con el nombre de la canción. Tienes que pulsarlo.
- Se abrira una ventana, deberás pulsar el botón 'Añadir al perfil'
- La canción saldrá en un cintillo, debajo de tu foto de perfil
- Al ingresar a este cintillo, podremos ver nuestra lista de canciones. Si queremos, elegimos el orden en que deben estar.