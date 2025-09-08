El lunes por la mañana, en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén, dos palestinos abrieron fuego contra decenas de personas que esperaban el transporte público. El atentado dejó seis personas fallecidas y 12 heridas, varias de ellas en estado crítico. La escena fue caótica: vidrios rotos, pertenencias dispersas y cuerpos tirados sobre la calzada.

Hasta el lugar, llegó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En declaraciones para medios israelíes, afirmó: “Una gran guerra contra el terrorismo se libra en todos los frentes”. También transmitió su solidaridad con las personas heridas y manifestó su deseo de una pronta recuperación para todas ellas.

¿Qué acciones anunció Netanyahu tras el atentado?

Netanyahu aseguró que la respuesta de Israel sería inmediata y contundente. Indicó que las fuerzas israelíes habían iniciado operativos en las aldeas de origen de los atacantes, cerca de Ramallah, con el objetivo de impedir la planificación de nuevos atentados y desarticular posibles redes de apoyo.

El mandatario vinculó el atentado en Jerusalén con la actual ofensiva militar en Gaza y Cisjordania. “La lucha continúa en la Franja de Gaza. Tal como lo prometimos, Israel destruirá a Hamas y liberará a todas las personas secuestradas”, afirmó. También señaló que las fuerzas de seguridad han actuado con firmeza en Jerusalén y Cisjordania —a las que denominó Judea y Samaria—, aunque reconoció la dificultad de prevenir todos los ataques: “El Shin Bet, las FDI y la Policía de Israel han frustrado cientos de atentados este año. Lamentablemente, no lograron evitar el de esta mañana”.

¿Cuál es el origen de los autores del ataque terrorista?

De acuerdo con la policía israelí, los responsables del tiroteo eran dos palestinos provenientes de Qatanna y Al-Qubeibah, pueblos ubicados al sureste de Ramallah, en Cisjordania.

Los agresores llegaron en un vehículo, descendieron en la intersección y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra quienes esperaban el autobús. Un soldado y un civil armado, presentes en la zona, lograron abatirlos en el acto, lo que evitó una tragedia aún mayor, según las autoridades.