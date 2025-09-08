HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Netanyahu visita Jerusalén tras ataque terrorista y afirma que Israel enfrenta "gran guerra contra el terrorismo”

El primer ministro israelí ordenó operativos en Cisjordania tras el ataque armado que dejó seis muertos y más de una decena de heridos.

Foto: Netanyahu visitó el lugar del ataque y prometió una respuesta firme. AFP
Foto: Netanyahu visitó el lugar del ataque y prometió una respuesta firme. AFP

El lunes por la mañana, en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén, dos palestinos abrieron fuego contra decenas de personas que esperaban el transporte público. El atentado dejó seis personas fallecidas y 12 heridas, varias de ellas en estado crítico. La escena fue caótica: vidrios rotos, pertenencias dispersas y cuerpos tirados sobre la calzada.

Hasta el lugar, llegó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En declaraciones para medios israelíes, afirmó: “Una gran guerra contra el terrorismo se libra en todos los frentes”. También transmitió su solidaridad con las personas heridas y manifestó su deseo de una pronta recuperación para todas ellas.

PUEDES VER: Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad

lr.pe

¿Qué acciones anunció Netanyahu tras el atentado?

Netanyahu aseguró que la respuesta de Israel sería inmediata y contundente. Indicó que las fuerzas israelíes habían iniciado operativos en las aldeas de origen de los atacantes, cerca de Ramallah, con el objetivo de impedir la planificación de nuevos atentados y desarticular posibles redes de apoyo.

El mandatario vinculó el atentado en Jerusalén con la actual ofensiva militar en Gaza y Cisjordania. “La lucha continúa en la Franja de Gaza. Tal como lo prometimos, Israel destruirá a Hamas y liberará a todas las personas secuestradas”, afirmó. También señaló que las fuerzas de seguridad han actuado con firmeza en Jerusalén y Cisjordania —a las que denominó Judea y Samaria—, aunque reconoció la dificultad de prevenir todos los ataques: “El Shin Bet, las FDI y la Policía de Israel han frustrado cientos de atentados este año. Lamentablemente, no lograron evitar el de esta mañana”.

PUEDES VER: Israel acusa a España de ‘campaña antisemita’ tras anuncio de Pedro Sánchez y veta a dos ministras

lr.pe

¿Cuál es el origen de los autores del ataque terrorista?

De acuerdo con la policía israelí, los responsables del tiroteo eran dos palestinos provenientes de Qatanna y Al-Qubeibah, pueblos ubicados al sureste de Ramallah, en Cisjordania.

Los agresores llegaron en un vehículo, descendieron en la intersección y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra quienes esperaban el autobús. Un soldado y un civil armado, presentes en la zona, lograron abatirlos en el acto, lo que evitó una tragedia aún mayor, según las autoridades.

Notas relacionadas
Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

LEER MÁS
Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

LEER MÁS
Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: LLA de Milei sufre derrota frente al peronismo, según resultados preliminares

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: LLA de Milei sufre derrota frente al peronismo, según resultados preliminares

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? Esto se sabe tras rumores virales en medio de la tensión con EE. UU.

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? Esto se sabe tras rumores virales en medio de la tensión con EE. UU.

LEER MÁS
Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 8 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 8 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Netanyahu visita Jerusalén tras ataque terrorista y afirma que Israel enfrenta "gran guerra contra el terrorismo”

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Nuevas noticias del Bono de Guerra de hoy, 8 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento en el Sistema Patria

Mundo

Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

Nueva Zelanda: policía abate a padre fugitivo que permanecía escondido con sus hijos desde 2021

Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota