El grupo terrorista Hamás difundió este viernes un video en e que aparecen dos rehenes israelíes que permanecen retenidos desde el ataque lanzado por el movimiento islamista el 7 de octubre de 2023. En las imágenes, los cautivos imploran al primer ministro Benjamín Netanyahu que no intensifique la ofensiva sobre Ciudad de Gaza y alertan sobre el peligro que enfrentan tanto ellos como otros rehenes.

El video, con una duración superior a los tres minutos y medio, muestra a Guy Gilboa Dalal dentro de un vehículo que atraviesa una zona de edificios destruidos. Allí expresa su deseo de ser liberado. Hacia el final del material audiovisual aparece otro rehén, Alon Ohel, cuya familia autorizó que se revelara su identidad. Según la información difundida, la grabación fue realizada el 28 de agosto.

¿Quiénes son los dos rehenes israelíes que aparecen en el video y qué solicitaron?

Guy Gilboa Dalal fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 mientras asistía al festival de música Nova, en el sur de Israel. En el video publicado este viernes, Dalal, afirma en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto.

El segundo rehén, Alon Ohel, aparece junto a Dalal al final de la grabación. Inicialmente, su familia había solicitado mantener su identidad en reserva, pero posteriormente dio su consentimiento. Ambos integran el grupo de 47 personas que aún permanecen secuestradas en Gaza, de las 251 que fueron capturadas el 7 de octubre de 2023, entre ellas 25 que según el ejército israelí están muertas.

La ofensiva avanza: Israel controla el 40% de Ciudad de Gaza

El ejército de Israel informó que controla alrededor del 40% de Ciudad de Gaza. Esta zona incluye barrios estratégicos como Zeitoun y Sheikh Radwan. Además, las tropas han llegado hasta los suburbios exteriores, lo que los sitúa cerca del centro urbano. La operación militar busca tomar el control total de la ciudad y lograr la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

El avance militar ocurre en un territorio que, antes del conflicto, albergaba a cerca de un millón de personas. Muchas de ellas han abandonado sus viviendas de forma intermitente. La extensión de las operaciones hacia el sur ha obligado a cientos de miles de personas a regresar, ante la falta de espacios seguros en otras zonas de Gaza.