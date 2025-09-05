HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿EEUU invadirá Venezuela? Las razones detrás del despliegue militar de Trump en el Caribe, según análisis de expertos

Trump justificó las acciones militares contra el tráfico ilegal de drogas provenientes de Venezuela hacia Estados Unidos.

Donald Trump desplegó acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro.
Donald Trump desplegó acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR

El martes 2 de septiembre, Donald Trump confirmó que Estados Unidos interceptó un barco que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela. Este fue el primer ataque registrado desde que el presidente republicano ordenó el despliegue militar en el sur del Caribe para detener el narcotráfico. Ahora, la preocupación gira en torno a si es posible un conflicto bélico entre ambos países.

La presencia de destructores y submarinos estadounidenses en el Caribe generó inquietud ante una posible intervención militar del Gobierno de Trump en Venezuela. De acuerdo con El Mundo y diversos expertos, esta maniobra sin precedentes respondería a una estrategia política que podría derivar en una ruptura en las fuerzas de la región.

PUEDES VER: Sujeto se coló en una boda y robó más de US$60.000 en regalos para los novios en EEUU: se hizo pasar por un invitado

¿Estados Unidos invadirá Venezuela en 2025?

El politólogo estadounidense John Polga-Hecimovich conversó con El Mundo y descartó la posibilidad de que Estados Unidos inicie acciones militares dentro del territorio venezolano. “No hay fuerzas suficientes para apoyar una invasión”, explicó. Además, señaló que dentro de la base social de Trump “no existe apetito por una invasión en el extranjero, y menos en una zona tan cercana como el Caribe”.

También afirmó que las condiciones políticas y militares de Venezuela, así como de Nicolás Maduro, considerado como un narcoterrorista y presidente ilegítimo, no representan un escenario propicio, como ocurrió en Irak.

Sin embargo, Jimmy Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, reconoció que las capacidades actuales permitirían una acción de ese tipo, pero advirtió que no tendría el efecto deseado, ya que aún existen actores políticos como Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez, quienes se negarían a abandonar el poder chavista.

PUEDES VER: Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos “asesinaron a ciudadanos americanos”: “Son lo mismo”

¿Por qué Donald Trump ordenó el despliegue militar en el Caribe?

Durante la última semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó ante la prensa extranjera la presión militar como un acto de soberanía para proteger los intereses de Estados Unidos frente “a la amenaza de Maduro”, al ser señalado como el líder del Cártel de los Soles.

El presidente Trump indicó que la ofensiva militar forma parte de su lucha contra el narcotráfico, el cual ocasiona muertes en territorio estadounidense. “Han actuado muy mal, estamos acabando con ellos”, declaró Trump, al referirse al chavismo y culpar a Maduro por su vínculo con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, considerados por Washington como amenazas transnacionales.

