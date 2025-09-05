HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

El despliegue aéreo de EE. UU. ocurre tras el ataque a una embarcación venezolana vinculada al Tren de Aragua, en el que murieron once presuntos narcoterroristas.

El envío de cazas F-35 a Puerto Rico marca un nuevo capítulo en la ofensiva antidrogas de Donald Trump. Foto: composición LR/AFP
El envío de cazas F-35 a Puerto Rico marca un nuevo capítulo en la ofensiva antidrogas de Donald Trump. Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra cárteles de la droga, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto al medio Reuters, en una medida que probablemente aumente aún más las tensiones en la región. El envío de estas aeronaves de última generación refuerza la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde el presidente Donald Trump anunció que realizaría una campaña para luchar contra los grupos narcotraficantes que amenazan la seguridad de su país.

El despliegue ocurre tras el ataque del último martes contra una embarcación señalada de transportar drogas desde Venezuela, en el que murieron once presuntos narcoterroristas del Tren de Aragua. De acuerdo con fuentes de inteligencia, los F-35 llegarán a finales de la próxima semana y serán por las fuerzas militares en su estrategia antidrogas.

PUEDES VER: EE.UU. declara como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más grandes de Ecuador

lr.pe

Escalada militar de EE. UU. en el Caribe aumenta presión sobre Maduro

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe en las últimas semanas como parte de la ofensiva antidrogas impulsada por Donald Trump. La operación incluye siete naves militares, un submarino de ataque nuclear y más de 4.500 efectivos entre marineros e infantes de marina, que han realizado entrenamientos anfibios en el sur de Puerto Rico.

Tras el ataque de EE. UU. contra una presunta embarcación con drogas, el Pentágono informó que dos aeronaves militares venezolanas realizaron un sobrevuelo cercano a un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales del Caribe, acción que fue catalogada como “altamente provocativa”. Washington aseguró que esta maniobra buscaba entorpecer las operaciones militares contra el narcotráfico y el terrorismo que lidera en la región. En su comunicado, advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que no intente interferir nuevamente con dichas misiones.

De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió sobre el destructor USS Jason Dunham, equipado con misiles guiados y parte del despliegue naval ordenado por Donald Trump. Funcionarios del Departamento de Estado calificaron la presencia de los aviones como una clara “demostración de fuerza” del régimen venezolano.

PUEDES VER: Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

lr.pe

Cabello acusa a EE. UU. de ejecuciones extrajudiciales tras ataque en el Caribe

El dirigente chavista Diosdado Cabello denunció que el ataque con dron ejecutado por Estados Unidos contra una embarcación en el mar Caribe constituye un “asesinato extrajudicial”. Según Washington, la lancha pertenecía al Tren de Aragua y transportaba drogas hacia el norte, pero Caracas sostiene que la acción violó todo principio de debido proceso al dejar 11 muertos sin juicio previo. Cabello advirtió que ninguna sospecha justifica la ejecución sumaria de personas en alta mar.

La ofensiva militar se produce en un contexto de máxima tensión, luego de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva que habilita al Ejército estadounidense a actuar directamente contra organizaciones narcotraficantes. Nicolás Maduro, en respuesta, declaró la “alerta máxima” en Venezuela y convocó a la reserva para prepararse ante lo que considera un plan de agresión. La narrativa oficial del chavismo acusa a EE. UU. de usar la lucha antidrogas como excusa para forzar un cambio de régimen.

Notas relacionadas
De Carabayllo a la Universidad de Oxford: peruano revoluciona las resonancias magnéticas con el uso de la inteligencia artificial

De Carabayllo a la Universidad de Oxford: peruano revoluciona las resonancias magnéticas con el uso de la inteligencia artificial

LEER MÁS
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Sujeto se coló en una boda y robó más de US$60.000 en regalos para los novios en EEUU: se hizo pasar por un invitado

Sujeto se coló en una boda y robó más de US$60.000 en regalos para los novios en EEUU: se hizo pasar por un invitado

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

LEER MÁS
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

LEER MÁS
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

LEER MÁS
Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota