Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra cárteles de la droga, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto al medio Reuters, en una medida que probablemente aumente aún más las tensiones en la región. El envío de estas aeronaves de última generación refuerza la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde el presidente Donald Trump anunció que realizaría una campaña para luchar contra los grupos narcotraficantes que amenazan la seguridad de su país.

El despliegue ocurre tras el ataque del último martes contra una embarcación señalada de transportar drogas desde Venezuela, en el que murieron once presuntos narcoterroristas del Tren de Aragua. De acuerdo con fuentes de inteligencia, los F-35 llegarán a finales de la próxima semana y serán por las fuerzas militares en su estrategia antidrogas.

Escalada militar de EE. UU. en el Caribe aumenta presión sobre Maduro

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe en las últimas semanas como parte de la ofensiva antidrogas impulsada por Donald Trump. La operación incluye siete naves militares, un submarino de ataque nuclear y más de 4.500 efectivos entre marineros e infantes de marina, que han realizado entrenamientos anfibios en el sur de Puerto Rico.

Tras el ataque de EE. UU. contra una presunta embarcación con drogas, el Pentágono informó que dos aeronaves militares venezolanas realizaron un sobrevuelo cercano a un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales del Caribe, acción que fue catalogada como “altamente provocativa”. Washington aseguró que esta maniobra buscaba entorpecer las operaciones militares contra el narcotráfico y el terrorismo que lidera en la región. En su comunicado, advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que no intente interferir nuevamente con dichas misiones.

De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió sobre el destructor USS Jason Dunham, equipado con misiles guiados y parte del despliegue naval ordenado por Donald Trump. Funcionarios del Departamento de Estado calificaron la presencia de los aviones como una clara “demostración de fuerza” del régimen venezolano.

Cabello acusa a EE. UU. de ejecuciones extrajudiciales tras ataque en el Caribe

El dirigente chavista Diosdado Cabello denunció que el ataque con dron ejecutado por Estados Unidos contra una embarcación en el mar Caribe constituye un “asesinato extrajudicial”. Según Washington, la lancha pertenecía al Tren de Aragua y transportaba drogas hacia el norte, pero Caracas sostiene que la acción violó todo principio de debido proceso al dejar 11 muertos sin juicio previo. Cabello advirtió que ninguna sospecha justifica la ejecución sumaria de personas en alta mar.

La ofensiva militar se produce en un contexto de máxima tensión, luego de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva que habilita al Ejército estadounidense a actuar directamente contra organizaciones narcotraficantes. Nicolás Maduro, en respuesta, declaró la “alerta máxima” en Venezuela y convocó a la reserva para prepararse ante lo que considera un plan de agresión. La narrativa oficial del chavismo acusa a EE. UU. de usar la lucha antidrogas como excusa para forzar un cambio de régimen.