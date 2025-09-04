HOYSuscripcion LR Focus

USA

Sujeto se coló en una boda y robó más de US$60.000 en regalos para los novios en EEUU: se hizo pasar por un invitado

La Policía de California continúa investigando el caso para dar con la ubicación del sujeto aún no identificado.

El hombre sigue sin ser identificado en Estados Unidos.
El hombre sigue sin ser identificado en Estados Unidos. | Composición LR

Lo que se suponía que iba a ser una noche de ensueño para George y Nadeen terminó convirtiéndose en una pesadilla. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sujeto ingresó al local donde se celebraba el compromiso reciente, con la intención de robar una caja con dinero en efectivo, cheques y regalos. El hecho ocurrió en Glendale, California.

La pareja de recién casados contó a ABC7 que el hombre entró sin invitación a una boda en California y robó una caja que contenía cerca de US$60.000 para los esposos. El incidente se produjo el 31 de agosto en el Renaissance Banquet Hall, ubicado en Glendale, condado de Los Ángeles.

George y Nadeen Farahat contaron cómo se produjo el robo. Fuente: ABC7

George y Nadeen Farahat contaron cómo se produjo el robo. Fuente: ABC7

PUEDES VER: Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos “asesinaron a ciudadanos americanos”: “Son lo mismo”

lr.pe

¿Cómo logró el sujeto ingresar a la boda para cometer el robo?

George y Nadeen Farahat, de origen jordano, indicaron que el hurto ocurrió en la recepción, mientras la música sonaba y los invitados se encontraban distraídos. Según testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad, el sospechoso es un hombre calvo, de aproximadamente 40 años, complexión media y apariencia caucásica o del Medio Oriente. Ingresó al salón alrededor de las 23:00 horas, vestido completamente de negro y sin levantar sospechas.

“Fue muy valiente. Creo que incluso le dio propina al bartender”, comentaron los esposos. Las imágenes de vigilancia muestran al sujeto desplazándose entre mesas vacías, observando el ambiente e interactuando brevemente con algunos asistentes. “Estuvo observando la pista de baile, a nuestra familia”, relató Nadeen.

El ladrón tomó la caja con los regalos, que incluía sobres con dinero y cheques, y salió por un pasillo trasero hacia un callejón, donde lo esperaba una camioneta negra Mercedes-Benz.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Fuente: Difusión

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Fuente: Difusión

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Pareja de esposos ofrece recompensa para encontrar al ladrón

Los recién casados confirmaron que no tenían una lista de regalos convencional, ya que, por sus raíces jordanas, la costumbre es solicitar únicamente dinero. “Había una caja con todos los sobres, las tarjetas y el dinero de la familia y amigos invitados”, explicó George.

El sujeto que ingresó a la boda en California. Fuente: Difusión

El sujeto que ingresó a la boda en California. Fuente: Difusión

De inmediato, la pareja ofreció una recompensa de US$5.000 por información que permita identificar y capturar al responsable. La investigación está a cargo de la Policía de Glendale, que analiza las grabaciones y solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero del sujeto.

“Tratamos de enfocarnos en lo positivo de ese día. Tuvimos una ceremonia maravillosa en nuestra iglesia y una fiesta muy divertida con nuestra familia y amigos. Pudimos celebrar, a pesar del incidente”, señaló el esposo.

