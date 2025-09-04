El senador republicano Rick Scott solicitó duplicar la recompensa ofrecida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo comparó públicamente con el líder terrorista Osama bin Laden por los daños causados a ciudadanos de los Estados Unidos.

Durante una entrevista con NTN24, Scott aseguró que el dictador venezolano, vinculado a la organización criminal del Cártel de los Soles, provocó la muerte de estadounidenses debido al tráfico de drogas procedente de su país y otras partes del continente americano. “Debe estar en prisión”, indicó.

Rick Scott compara a Nicolás Maduro con Osama bin Laden

El representante de Florida afirmó que el presidente venezolano representa una amenaza pública para Estados Unidos. En ese sentido, no dudó en compararlo con el exlíder de Al Qaeda, Bin Laden, por haber causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. “Bin Laden mató a ciudadanos americanos; Maduro mata a ciudadanos americanos; ambos son lo mismo”, sentenció.

Scott insistió en que Maduro está al mando del Tren de Aragua y del Cártel de los Soles, dos organizaciones criminales involucradas en el tráfico internacional de drogas. “Hace daño a la gente de Venezuela y a los estadounidenses debido a las muertes que provoca la droga que envía a este país”, dijo en la entrevista.

Además, justificó las medidas militares impulsadas por Donald Trump en el mar Caribe, al señalar que estas impiden que "los cárteles asesinen a niños con el apoyo de China comunista".

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. Fuente: Composición LR

Rick Scott propone aumentar la recompensa por Nicolás Maduro

La propuesta de Scott busca elevar la recompensa por la captura de Maduro a US$100 millones. El legislador asegura que la cifra actual, US$50 millones, no es suficiente para facilitar su detención, por lo que considera necesario aumentar el incentivo y así llevar al mandatario venezolano ante la justicia internacional.

“No ha sido capturado, así que se debe aumentar más. Yo creo que 100 millones sería una buena cifra. Maduro ha robado mucho dinero de la gente de Venezuela y así se financia”, indicó, al tiempo que remarcó que los fondos ilícitos del régimen permiten sostener las operaciones de los cárteles vinculados.