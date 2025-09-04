HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos “asesinaron a ciudadanos americanos”: “Son lo mismo”

Rick Scott afirma que Maduro, vinculado al Cártel de los Soles, representa una grave amenaza pública para Estados Unidos.

Nicolás Maduro es comparado con Osama bin Laden.
Nicolás Maduro es comparado con Osama bin Laden. | Composición LR

El senador republicano Rick Scott solicitó duplicar la recompensa ofrecida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo comparó públicamente con el líder terrorista Osama bin Laden por los daños causados a ciudadanos de los Estados Unidos.

Durante una entrevista con NTN24, Scott aseguró que el dictador venezolano, vinculado a la organización criminal del Cártel de los Soles, provocó la muerte de estadounidenses debido al tráfico de drogas procedente de su país y otras partes del continente americano. “Debe estar en prisión”, indicó.

PUEDES VER: Senador de EEUU propone la ley ‘Stop Maduro’ y subir a US$100 millones la recompensa por el dictador venezolano

lr.pe

Rick Scott compara a Nicolás Maduro con Osama bin Laden

El representante de Florida afirmó que el presidente venezolano representa una amenaza pública para Estados Unidos. En ese sentido, no dudó en compararlo con el exlíder de Al Qaeda, Bin Laden, por haber causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. “Bin Laden mató a ciudadanos americanos; Maduro mata a ciudadanos americanos; ambos son lo mismo”, sentenció.

Scott insistió en que Maduro está al mando del Tren de Aragua y del Cártel de los Soles, dos organizaciones criminales involucradas en el tráfico internacional de drogas. “Hace daño a la gente de Venezuela y a los estadounidenses debido a las muertes que provoca la droga que envía a este país”, dijo en la entrevista.

Además, justificó las medidas militares impulsadas por Donald Trump en el mar Caribe, al señalar que estas impiden que "los cárteles asesinen a niños con el apoyo de China comunista".

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. Fuente: Composición LR

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

lr.pe

Rick Scott propone aumentar la recompensa por Nicolás Maduro

La propuesta de Scott busca elevar la recompensa por la captura de Maduro a US$100 millones. El legislador asegura que la cifra actual, US$50 millones, no es suficiente para facilitar su detención, por lo que considera necesario aumentar el incentivo y así llevar al mandatario venezolano ante la justicia internacional.

“No ha sido capturado, así que se debe aumentar más. Yo creo que 100 millones sería una buena cifra. Maduro ha robado mucho dinero de la gente de Venezuela y así se financia”, indicó, al tiempo que remarcó que los fondos ilícitos del régimen permiten sostener las operaciones de los cárteles vinculados.

Notas relacionadas
Empresario peruano de Barrios Altos pasó de la pobreza a liderar negocio millonario en Miami y volverse cantante

Empresario peruano de Barrios Altos pasó de la pobreza a liderar negocio millonario en Miami y volverse cantante

LEER MÁS
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

LEER MÁS
Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

USA

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota