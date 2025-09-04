Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Durante su visita a Quito, Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras acusaciones contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de “narcotraficante y terrorista”. Estas declaraciones forman parte de una ofensiva diplomática más amplia en la región, en la que el alto funcionario estadounidense busca consolidar alianzas contra el crimen organizado y el narcotráfico. En una rueda de prensa celebrada este miércoles 4 de septiembre, Rubio subrayó que Maduro no representa un gobierno legítimo y lo definió como “fugitivo de la justicia norteamericana”, respaldándose en acusaciones formales presentadas por un gran jurado en Nueva York.

El funcionario norteamericano afirmó que existe evidencia concreta presentada por la Fiscalía de Estados Unidos que demuestra el involucramiento de Maduro en actividades de narcotráfico, especialmente durante la era de Hugo Chávez. En ese contexto, Rubio argumentó que lo que opera actualmente en Venezuela no es un régimen político sino una organización criminal que utiliza el poder estatal para enriquecerse y facilitar actividades ilícitas.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre Nicolás Maduro?

En sus declaraciones, Marco Rubio insistió en que Nicolás Maduro no tiene legitimidad como presidente de Venezuela, dado que su mandato ha sido cuestionado por la comunidad internacional y, particularmente, por el gobierno de Estados Unidos. Afirmó que las cortes estadounidenses lo han vinculado con delitos de alto impacto como el tráfico de drogas y terrorismo, reforzando su postura con la existencia de una acusación penal emitida por un gran jurado en el estado de Nueva York. Rubio recordó que, hace dos años, se presentó un nuevo encausamiento que detalla la supuesta participación activa de Maduro en el narcotráfico internacional, especialmente en coordinación con estructuras criminales durante la presidencia de Chávez.

Durante su intervención, el secretario también criticó a la Organización de las Naciones Unidas por mantener una postura neutral frente al régimen chavista, y afirmó: “No me importa lo que diga la ONU, Maduro es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos”. Además, reiteró que no existe posibilidad de cooperación con Venezuela mientras Maduro se mantenga en el poder, ya que, según sus palabras, el régimen está implicado directamente en actividades terroristas y no actúa como una entidad soberana legítima.

¿Qué hace Marco Rubio en Ecuador?

La visita de Marco Rubio a Ecuador forma parte de una gira estratégica por Latinoamérica con el objetivo de fortalecer alianzas regionales en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. En Quito, Rubio se reunió con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld, con quienes abordó temas clave como la violencia criminal y la expansión del narcotráfico en la región. Uno de los principales anuncios realizados por el funcionario fue la designación de los grupos ecuatorianos “Los Lobos” y “Los Choneros” como organizaciones terroristas, lo que permitirá a Estados Unidos aplicar sanciones directas y aumentar su capacidad de intervención sobre sus operaciones financieras y logísticas.

Rubio también defendió una reciente operación militar estadounidense en el mar Caribe, donde fuerzas norteamericanas interceptaron una embarcación supuestamente vinculada al Tren de Aragua, resultando en la muerte de 11 personas. Justificó el uso de la fuerza argumentando que se trataba de “una estructura terrorista en altamar” y que este tipo de acciones responden al interés de su país por desmantelar redes delictivas transnacionales que afectan la estabilidad del hemisferio. Mientras destacaba la cooperación con países como Ecuador, recalcó que Venezuela representa un caso completamente distinto, pues “no solo no coopera, sino que forma parte del problema”.

Más países declaran al Cartel de los Soles como organización terrorista

En el marco de esta ofensiva diplomática, Rubio también se refirió al Cartel de los Soles, una presunta organización criminal compuesta por altos mandos del ejército venezolano, la cual ha sido oficialmente designada como grupo terrorista por Estados Unidos desde julio de 2025. Esta designación conlleva la aplicación de sanciones y recompensas por información que conduzca a la captura de sus principales líderes. Actualmente, el Departamento de Estado ofrece hasta 50 millones de dólares por información sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ambos considerados piezas clave dentro de esta estructura.

A esta postura se han sumado otros países de la región como Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador, quienes han respaldado la declaración del Cartel de los Soles como una amenaza a la seguridad regional. En paralelo, el gobierno estadounidense ha desplegado una fuerza militar en el Caribe que incluye destructores, buques de guerra y más de 4.000 marines, con el objetivo de contener el tráfico ilegal de drogas y armas proveniente de Venezuela y otros puntos críticos del continente.