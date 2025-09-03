HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de "participar en actividades de narcotráfico" tras bombardeo en el Caribe.

Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de ser cabecilla de un narcoestado en Venezuela.
El presidente Donald Trump confirmó la muerte de 11 "narcotraficantes" que, según Washington, serían miembros del Tren de Aragua y estaban transportando grandes cantidades de droga desde Venezuela hacia Estados Unidos.

El bombardeo contra la "embarcación narcotraficante" ocurrió en aguas del Caribe. En ese contexto, el secretario Pete Hegseth anunció que el gobierno de Trump realizará más operaciones militares contra los cárteles de la droga.

Gobierno de Trump advierte que Maduro "debería estar preocupado"

Según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense Fox News, el secretario Pete Hegseth advirtió que Nicolás Maduro "debería estar preocupado". Este pronunciamiento se produjo tras el bombardeo contra una embarcación en el Caribe.

"Es cabecilla de un narcoestado. (…) Sabemos que participa en actividades de narcotráfico que han afectado directamente al pueblo estadounidense", comentó Hegseth.

Además, el gobierno de Donald Trump señaló que el Tren de Aragua intenta "envenenar al país con drogas" y reconoció que los 11 fallecidos estaban involucrados en actividades de narcotráfico.

Donald Trump y los cárteles de la droga

El gobierno de Donald Trump, a través del secretario Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos usará el "poder total" para eliminar a los cárteles de la droga.

"El ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal (…) contra una embarcación narcotraficante que había partido de Venezuela, y que estaba operada por una organización designada como narcoterrorista", escribió en redes sociales.

