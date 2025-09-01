Tres hijastros de Nicolás Maduro habrían huido de Venezuela hacia Nicaragua con dinero en efectivo y oro para escapar de la justicia. | Foto: composición LR/ AFP/ X

Fuertes rumores se han vuelto viral en Venezuela y el resto del mundo sobre los hijos de Nicolás Maduro. De acuerdo a diversos medios, los familiares del mandatario perseguido por Estados Unidos, habrían huido en un avión privado a Nicaragua, país que no mantiene tratado de extradición con EE.UU.

La información de la fuga de Nicolás Maduro y su familia fue difundida por Jaime Bayly a través de su cuenta de YouTube y reportes de la cadena NTV24. De acuerdo a los informes, la posibilidad de una fuga del dictador se habría intensificado tras las tensiones con EE.UU. y el incremento de su poderío militar en el Caribe.

¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro? Esto se sabe

Según una publicación del medio 'Deslengua2', se ha conocido que un Airbus A340, con matrícula YV1004, habría sido empleado para trasladar a los hijos de Nicolás Maduro (Yosser, Yoswal y Walter Gavidia Flores), junto con bienes como efectivo, lingotes de oro y documentos de relevancia estratégica. No obstante, hasta ahora ninguna autoridad, ni la venezolana ni la nicaragüense, ha confirmado oficialmente esta información.

La selección de Nicaragua por el Chavismo comprende una estrategia para eludir la justicia; ya que, ambos países, liderados por Maduro y Daniel Ortega, mantienen una estrecha relación política. Además, la falta de acuerdos de extradición con Estados Unidos convierte a este país centroamericano en un lugar considerado seguro frente a posibles procesos judiciales internacionales.

Nicolás Maduro habría planeado su fuga a Nicaragua, según Jaime Bayly. Foto: composición LR/ AFP/ Difusión/ X

¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tiene un único hijo consanguíneo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es producto de su primera esposa, Adriana Guerra. 'Nicolasito' como es conocido en Venezuela, es un economista de profesión, y ha sido clave en cargos del Estado durante el Gobierno de su padre y en la política. Actualmente, es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política actual con la que dirige Maduro en el país llanero.

Además, también tres hijastros del actual dictador estarían envueltos en los rumores que circulan por las redes sociales: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos del primer matrimonio de la primera dama, Cilia Flores. Los dos primeros mencionados han sido señalados como parte de la corrupción que vive el país, gastos lujosos desproporcionados, así como presuntos nexos con el narcotráfico.