HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro a Nicaragua? Esto se sabe detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

Fuertes rumores sobre los hijos de Nicolás Maduro han circulado en Venezuela y el mundo, indicando que habrían huido a Nicaragua en un avión privado para eludir la justicia.

Tres hijastros de Nicolás Maduro habrían huido de Venezuela hacia Nicaragua con dinero en efectivo y oro para escapar de la justicia.
Tres hijastros de Nicolás Maduro habrían huido de Venezuela hacia Nicaragua con dinero en efectivo y oro para escapar de la justicia. | Foto: composición LR/ AFP/ X

Fuertes rumores se han vuelto viral en Venezuela y el resto del mundo sobre los hijos de Nicolás Maduro. De acuerdo a diversos medios, los familiares del mandatario perseguido por Estados Unidos, habrían huido en un avión privado a Nicaragua, país que no mantiene tratado de extradición con EE.UU.

La información de la fuga de Nicolás Maduro y su familia fue difundida por Jaime Bayly a través de su cuenta de YouTube y reportes de la cadena NTV24. De acuerdo a los informes, la posibilidad de una fuga del dictador se habría intensificado tras las tensiones con EE.UU. y el incremento de su poderío militar en el Caribe.

PUEDES VER: Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

lr.pe

¿Se fugaron los hijos de Nicolás Maduro? Esto se sabe

Según una publicación del medio 'Deslengua2', se ha conocido que un Airbus A340, con matrícula YV1004, habría sido empleado para trasladar a los hijos de Nicolás Maduro (Yosser, Yoswal y Walter Gavidia Flores), junto con bienes como efectivo, lingotes de oro y documentos de relevancia estratégica. No obstante, hasta ahora ninguna autoridad, ni la venezolana ni la nicaragüense, ha confirmado oficialmente esta información.

La selección de Nicaragua por el Chavismo comprende una estrategia para eludir la justicia; ya que, ambos países, liderados por Maduro y Daniel Ortega, mantienen una estrecha relación política. Además, la falta de acuerdos de extradición con Estados Unidos convierte a este país centroamericano en un lugar considerado seguro frente a posibles procesos judiciales internacionales.

Nicolás Maduro habría planeado su fuga a Nicaragua, según Jaime Bayly. Foto: composición LR/ AFP/ Difusión/ X

Nicolás Maduro habría planeado su fuga a Nicaragua, según Jaime Bayly. Foto: composición LR/ AFP/ Difusión/ X

¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tiene un único hijo consanguíneo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es producto de su primera esposa, Adriana Guerra. 'Nicolasito' como es conocido en Venezuela, es un economista de profesión, y ha sido clave en cargos del Estado durante el Gobierno de su padre y en la política. Actualmente, es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política actual con la que dirige Maduro en el país llanero.

Además, también tres hijastros del actual dictador estarían envueltos en los rumores que circulan por las redes sociales: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos del primer matrimonio de la primera dama, Cilia Flores. Los dos primeros mencionados han sido señalados como parte de la corrupción que vive el país, gastos lujosos desproporcionados, así como presuntos nexos con el narcotráfico.

De derecha a izquierda: Yosser Gavidia (gorra blanca), Walter Gavidia (gorra roja) y Yoswal Gavidia Flores. Foto: Human Rights Fundation

De derecha a izquierda: Yosser Gavidia (gorra blanca), Walter Gavidia (gorra roja) y Yoswal Gavidia Flores. Foto: Human Rights Fundation

Notas relacionadas
Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

LEER MÁS
¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
La mujer británica que no recuerda que está casada y cree vivir en 1994: su esposo revive su amor con notas y fotografías

La mujer británica que no recuerda que está casada y cree vivir en 1994: su esposo revive su amor con notas y fotografías

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS
Delincuentes perforaron un banco en Argentina, lograron ingresar y desconectaron las cámaras, pero encontraron la caja fuerte vacía

Delincuentes perforaron un banco en Argentina, lograron ingresar y desconectaron las cámaras, pero encontraron la caja fuerte vacía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Mundo

Al menos 600 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Medios globales se unen este 1 de septiembre por la libertad de prensa en la Franja de Gaza

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota