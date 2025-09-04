HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Machado acusa a Maduro de ser jefe de una corporación narcoterrorista y convertir a Venezuela en una amenaza para EE. UU.

En una entrevista con el medio estadounidense Fox News, María Corina Machado, figura de la oposición en Venezuela, instó a Maduro a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Machado, en declaraciones para Fox News, "aconsejó" a Maduro velar por sus intereses.
Machado, en declaraciones para Fox News, "aconsejó" a Maduro velar por sus intereses. | Composición LR

María Corina Machado, fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, concedió una entrevista al medio Fox News, en la que habló sobre la coyuntura de los últimos días vinculada al ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba drogas en el sur del Caribe.

La principal figura de la oposición afirmó que Maduro convirtió a Venezuela en la "mayor amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU." y agregó que se trata "no solo de salvar vidas venezolanas, sino también estadounidenses".

Como parte de sus declaraciones, Machado acusó a Maduro de "ser el jefe de una corporación estructurada por narcoterroristas" y aconsejó que, para su interés, es "mejor aceptar la voluntad del pueblo que votó en su contra".

PUEDES VER: Dólar, corrupción y elecciones: los factores clave que explican las turbulentas semanas del Gobierno Milei en Argentina

lr.pe

María Corina Machado asegura que "falta poco" para la caída del Gobierno de Nicolás Maduro

María Corina Machado reapareció este martes a través de un video difundido en un acto opositor en Panamá, donde aseguró que "falta poco" para el final del régimen de Nicolás Maduro. La dirigente señaló que nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre y vivir en democracia, y advirtió que los días del chavismo están contados.

Desde la clandestinidad en Venezuela, Machado afirmó que el cerco internacional contra Maduro se cierra cada vez más y que el tiempo de la impunidad terminó. A su juicio, la presión de la comunidad internacional y la resistencia interna abren el camino hacia una transición política en el país.

PUEDES VER: Nuevo sismo en Afganistán de 5,6 de magnitud es registrado tras 4 días después del terremoto que dejó más de 2000 muertos

lr.pe

María Elvira Salazar responde a Diosdado Cabello por sus amenazas contra María Corina Machado

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó una advertencia a Diosdado Cabello tras sus recientes amenazas contra María Corina Machado. "Ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando", publicó en sus redes sociales.

Salazar advirtió que, si algo le ocurre a la opositora, Cabello y sus aliados "no tendrán dónde esconderse". Su mensaje respondió al programa del miércoles, cuando el dirigente chavista aseguró que, si EE. UU. aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, la oposición también sufriría las consecuencias.

