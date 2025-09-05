HOYSuscripcion LR Focus

USA

Redada histórica de ICE en fábrica de Hyundai en EEUU: más de 450 trabajadores inmigrantes arrestados

Funcionarios de Corea del Sur envió un comunicado lamentando los daños y perjuicios que la redada del ICE realizó en una de sus empresas.

Los trabajadores inmigrantes detenidos por ICE tienen distintas nacionalidades.
Los trabajadores inmigrantes detenidos por ICE tienen distintas nacionalidades. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 450 trabajadores en una planta de baterías de Hyundai, ubicada en el estado de Georgia. La medida es considerada una de las redadas más grandes en la historia de la agencia federal de Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, el operativo se realizó el jueves 4 de septiembre en la planta Hyundai Metaplant America (HMGMA), situada en Ellabell, a 40 kilómetros al oeste de Savannah. Por su parte, ICE denunció que los empleados son inmigrantes indocumentados y que laboran bajo prácticas ilegales, contrarias a la normativa nacional.

Redada masiva de ICE en fábrica de Hyundai en Estados Unidos

Los agentes de ICE, en coordinación con el FBI, la DEA y la ATF, ingresaron a las instalaciones del proyecto en construcción. Según muestran los videos, ordenaron detener las labores y alinearon a los trabajadores mientras verificaban su estatus migratorio. Otros trabajadores huyeron para no ser arrestados.

Según CNN, los funcionarios federales informaron que entre las personas arrestadas hay ciudadanos de distintas nacionalidades, todos presuntamente sin autorización para trabajar en Estados Unidos.

“Enviamos un mensaje claro: quienes exploten a nuestra fuerza laboral o violen las leyes federales serán responsables”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Corea del Sur lamenta la redada en fábrica de Hyundai en Estados Unidos

El vocero de Hyundai, Michael Stewart, confirmó que la compañía estaba al tanto de la intervención y aseguró que están colaborando con ICE. “Estamos comprometidos a cumplir con todas las regulaciones laborales y de inmigración”, afirmó en declaraciones a la agencia EFE.

No obstante, Lee Jae-woong, portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, indicó que la reciente redada no debería afectar negativamente la producción de la planta. “El proceso de aplicación de la ley en Estados Unidos no debe perjudicar injustamente las actividades económicas de nuestras empresas ni los derechos de nuestros ciudadanos”, sostuvo.

